Tiroteio em escola de Banga (Mindanao) deixa ao menos uma pessoa morta e vários feridos

Incidente na Banga National High School ocorreu na sexta; autoridades registram números conflitantes e aulas foram suspensas em todo o município

Um tiroteio ocorrido na tarde de sexta-feira na Banga National High School, em Banga, província de South Cotabato (Mindanao), deixou ao menos uma pessoa morta e várias feridas, segundo BBC.

Autoridades locais e veículos de imprensa informaram números diferentes sobre o total de vítimas. A identidade do atirador e das vítimas ainda não foi confirmada pelas autoridades, segundo a BBC.

O que se sabe

De acordo com a BBC, o governador de South Cotabato, Reynaldo Tamayo, afirmou a repórteres que uma pessoa morreu e quatro foram hospitalizadas. Veículos locais, contudo, citaram outros números mais altos, sem consenso público sobre o balanço final.

Agentes da polícia estão no local para investigar o ocorrido, segundo relatos da imprensa local reproduzidos pela BBC. Equipes da Cruz Vermelha das Filipinas e socorristas locais também foram destacadas para prestar atendimento às vítimas.

Reações e medidas

As autoridades de gestão de desastres de Banga anunciaram a suspensão das aulas em todos os níveis em todo o município em consequência do tiroteio, segundo a BBC.

Contexto

A BBC lembra que, embora homicídios com armas não sejam incomuns nas Filipinas e o país tenha altas taxas de posse de armas na região, tiroteios em escolas continuam sendo eventos raros. A reportagem também citou um episódio em junho em que três estudantes foram mortos por colegas em outra escola no centro do país, investigado como possivelmente motivado por rancor decorrente de bullying.

As informações deste texto baseiam-se unicamente em reportagem da BBC publicada em 18 de setembro de 2026.