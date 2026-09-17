Por que Sorriso perdeu o posto de capital do agronegócio e como o mapa agrícola mudou em 2025

A redistribuição territorial e o desempenho das lavouras mato-grossenses alteraram o ranking dos maiores produtores Agrícola do Brasil em 2025.

O município de Sorriso, no Mato Grosso, que por muito tempo ostentou o título de capital do agronegócio, deixou o topo da lista dos maiores produtores Agrícola do país. A mudança no cenário nacional foi impulsionada por uma alteração Geografia no estado, além da variação no valor da produção das lavouras locais.

De acordo com a Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada nesta quinta-feira (17) pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a liderança foi assumida por Sapezal, seguido por São Desidério, na Bahia. Sorriso agora ocupa a terceira posição entre os gigantes do setor no Brasil.

O impacto da criação de Boa Esperança do Norte

Essa reconfiguração territorial resultou em uma diminuição de 9,3% na área plantada de Sorriso. O impacto foi direto nas culturas de soja, algodão e feijão, que compunham a força econômica da região até o ano de 2024, quando a cidade ainda liderava o levantamento nacional.

Sapezal assume a liderança nacional

A nova líder, Sapezal, apresentou um crescimento expressivo de 46,6% no valor da sua produção agrícola. O principal motor desse salto foi o cultivo do algodão herbáceo, que representa 60% do valor total gerado pelo município, somando R$ 5,13 bilhões em 2025.

Além do algodão, Sapezal registrou avanços robustos na produção de soja, com alta de 51,4%, e de milho, com crescimento de 58,1%. Esse desempenho consolidou a cidade como a nova referência do agronegócio brasileiro, superando a marca de R$ 8,59 bilhões em valor de produção.

O cenário do agronegócio em Mato Grosso

O estado do Mato Grosso permanece como o principal polo agrícola do país, com um valor total de produção de R$ 165,6 bilhões. Atualmente, o estado abriga cinco das dez cidades brasileiras com o maior valor de produção agrícola, mantendo sua relevância estratégica.

O ranking atual também destaca a força da Bahia e de Goiás, com São Desidério (BA), Formosa do Rio Preto (BA), Rio Verde (GO), Cristalina (GO) e Jataí (GO) figurando entre os municípios que mais geram riqueza através do campo, consolidando a diversidade produtiva do Brasil.

Perguntas frequentes sobre a mudança no ranking

Qual é o novo município líder em produção agrícola?

O município de Sapezal, no Mato Grosso, assumiu a primeira posição com um valor de produção de R$ 8,59 bilhões.

Qual cultura impulsionou Sapezal ao topo?

O algodão herbáceo foi o principal produto, representando R$ 5,13 bilhões do valor total da produção agrícola do município em 2025.

O que é a Produção Agrícola Municipal (PAM)?

É um levantamento realizado pelo IBGE que mede o valor da produção de lavouras em todo o país, considerando o volume físico produzido e os preços de venda.

O valor da produção é corrigido pela inflação?

Não, o IBGE utiliza os valores em moeda corrente do ano de cada pesquisa, sem correção inflacionária, para compor o ranking anual.