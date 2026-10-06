PR-280: caminhão com cerca de 1.000 caixas de vinho e cerca de 1.170 ampolas de tirzepatida é apreendido

Operação da Polícia Militar com a Receita Federal em Vitorino apreendeu carga avaliada em cerca de R$ 750 mil; motorista foi detido e encaminhado à PF em Guarapuava.

Uma abordagem na PR-280, em Vitorino, resultou na apreensão de uma carga irregular na noite de segunda-feira (5). Segundo a CGN, a fiscalização identificou inconsistências na documentação e constatou que insumos agrícolas e adubos eram usados como fachada para ocultar a mercadoria.

Na vistoria detalhada, as equipes localizaram cerca de 1.000 caixas de vinho de procedência irregular e aproximadamente 1.170 ampolas de tirzepatida (medicamento comercializado com a marca Lipoless) sem autorização e sem comprovação fiscal. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 750 mil, segundo a CGN.

Como ocorreu a abordagem

De acordo com a CGN, a Patrulha Auto (RPA) abordou o caminhão que trafegava pela rodovia e, inicialmente, verificou insumos agrícolas e adubos. Após encontrar uma caixa de bebidas, os policiais detectaram inconsistências na documentação e no relato do motorista, o que motivou a fiscalização detalhada.

Conteúdo e valor da carga

Durante a checagem, as equipes encontraram as caixas de vinho e as ampolas de tirzepatida transportadas sem autorização e sem comprovação fiscal. A reportagem da CGN informa que o valor estimado da carga é de cerca de R$ 750 mil.

Detenção e custódia

O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava. O caminhão e a carga ficaram sob custódia da Receita Federal para os procedimentos legais, conforme detalhado pela CGN.