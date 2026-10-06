Francis Halzen recebe Nobel de Física por observatório que detecta Neutrino

Segundo a BBC, o físico belga Francis Halzen foi premiado por liderar o IceCube, observatório que usa um km³ de gelo antártico para detectar Neutrino.

Segundo a BBC, o físico belga Francis Halzen recebeu o Nobel de Física pelo trabalho pioneiro no desenvolvimento do IceCube, um observatório instalado no Polo Sul que detecta partículas vindas do espaço.

A Academia Real das Ciências da Suécia afirmou que “sua visão e liderança científica têm sido fundamentais para o IceCube Neutrino Observatory”, segundo a BBC.

O observatório IceCube

De acordo com a BBC, o IceCube usa um quilômetro cúbico de gelo antártico equipado com sensores de luz para identificar Neutrino. Essas partículas carregam informação sobre processos cósmicos violentos e de alta energia, informou a reportagem.

Histórico da iniciativa

Ainda segundo a BBC, Halzen apresentou pela primeira vez, em 1988, a ideia de detectar Neutrino no Polo Sul, que orientou o desenvolvimento posterior do observatório.