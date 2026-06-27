Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

prêmio está em R$ 10 milhões

prêmio está em R$ 10 milhões

  • Read Time2 mins

Share your love

prêmio está em R$ 10 milhões
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Nesta sexta-feira, 26 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de uma das loterias mais queridas pelos apostadores brasileiros. O prêmio estimado promete movimentar casas lotéricas e aplicativos de apostas de todo o país, com o sorteio oficial agendado para as 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3720

01, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22 e 24.

O Resultado Lotofácil 3720 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe fará a cobertura ao vivo a partir das 21h para trazer as dezenas em tempo real, garantindo que você confira seu bilhete antes de todo mundo. Atualize a página assim que o relógio bater o horário do sorteio!

Como jogar na Lotofácil

Como o próprio nome já indica, a Lotofácil é uma das modalidades mais simples de apostar e faturar. O volante dispõe de 25 números (de 01 a 25), e você deve marcar de 15 a 20 dezenas. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Para quem prefere a praticidade, o sistema da Caixa oferece facilidades:

  • Surpresinha: O sistema escolhe os números de forma totalmente aleatória por você.
  • Teimosinha: Ideal para quem tem números da sorte. Permite repetir o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos seguidos.

Preços e Probabilidades

A aposta mínima da Lotofácil custa R$ 3,50, mas quem estiver disposto a investir mais pode aumentar consideravelmente as chances de cravar as 15 dezenas. Confira na tabela abaixo a relação de valores e chances de vitória:

Dezenas MarcadasValor da ApostaProbabilidade de Acerto (15 pontos)
15 númerosR$ 3,501 em 3.268.760
16 númerosR$ 56,001 em 204.297
17 númerosR$ 476,001 em 24.035
18 númerosR$ 2.856,001 em 4.005
19 númerosR$ 13.566,001 em 843
20 númerosR$ 54.264,001 em 211

Multiplicando as chances com o Bolão

Para quem quer jogar com mais dezenas e dividir os custos, o Bolão Caixa é a alternativa ideal. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, e cada cota não pode custar menos de R$ 4,50.

  • Em apostas de 15 números, o grupo pode ter de 2 a 8 cotas.
  • Já nos jogos máximos de 20 números, o bolão permite até 100 participantes.

Você pode montar o seu próprio grupo com amigos e familiares ou comprar uma cota já pronta diretamente no balcão da sua lotérica de preferência.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados