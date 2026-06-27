INSS: como regularizar a biometria para ter benefícios? – 25/06/2026 – Economia

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O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passou a exigir biometria para pedidos de benefícios como aposentadoria, BPC e auxílio-reclusão. As exigências valem desde o final de 2024 para o BPC e desde novembro de 2025 para as aposentadorias, mas uma portaria publicada nesta semana trouxe uma novidade aos segurados.
A norma determina o cancelamento do pedido de aposentadoria, BPC ou auxílio-reclusão do segurado que não tiver o cadastro biométrico e não regularizar a situação em 30 dias. O órgão irá considerar que houve desistência da solicitação.
A biometria não é registrada pelo segurado direto no INSS. Ela é confirmada pelos servidores, ao analisar o pedido e cruzar dados com registro biométrico do beneficiário ou seu representante legal nos seguintes documentos: CIN (Carteira de Identidade Nacional), título de eleitor na base biométrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
As exigências estão na portaria 1.347, publicada pelo instituto em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira (22) para regulamentar o decreto 1.561, de julho de 2025.
Em julho do ano passado, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou exigência de cadastro biométrico para liberar aposentadoria, BPC (Benefício de Prestação Continuada) e auxílio-reclusão.
A identificação biométrica é o registro das características físicas únicas de cada pessoa, seja por meio de informações digitais ou fotografia do rosto. A coleta, em geral, é feita por meio de:
O objetivo é garantir segurança máxima ao beneficiário do INSS na hora de solicitar um benefício e de receber os valores, para que não haja fraudes. Isso porque a biometria impede que uma pessoa se passe por outra no momento da identificação e elimina a possibilidade de duplicar registros nos cadastros nacionais, estaduais e municipais.
A biometria é um cadastro de dados biométricos do segurado, por meio de dados como a impressão digital do cidadão e/ou biometria facial, com foto do rosto da pessoa. Hoje é registrada em diversos serviços que o cidadão usa tanto por meio do governo federal, no Gov.br, governos estaduais ou municipais, ou nos bancos.
Ela pode ser comprovada por documentos como:
O governo também exige cadastro biométrico no crédito consignado.
A forma mais fácil, segundo especialistas, é fazer o novo RG, o CIN (Carteira de Identidade Nacional). Cada estado tem suas regras para o pedido do novo documento. Em São Paulo, por exemplo, ele pode ser solicitado no Poupatempo.
É necessário fazer agendamento no sistema utilizando a senha do Portal Gov.br, do governo federal. Veja aqui o passo a passo para conseguir a CNI em São Paulo.
O que é preciso levar?
Há outros requisitos?
Custo do documento: A primeira via da CIN é gratuita.
O cadastro da biometria na Justiça Eleitoral exige a presença física do eleitor para a coleta das digitais. Neste momento, esse registro biométrico está suspenso, por causas das eleições. Ele será retomado apenas após o fim do pleito.
O cadastro biométrico neste ano foi feito até 6 de maio nos TSE e nos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais). Em períodos normais, o segurado deve seguir os seguintes passos:
O cidadão pode agendar a coleta de dados biométricos para sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no Detran (Departamento Nacional de Trânsito) do seu estado. Em São Paulo, siga os seguintes passos:
Se o segurado do INSS tiver CIN, CNH com biometria e registro biométrico no TSE (vota colocando a digital) está tudo certo. A regra também vale para quem tem passaporte. É possível também cadastrar os canais oficiais como o Gov.br, a Justiça Eleitoral e o Detran de seu estado para saber se tem biometria.
Quem já recebe benefício do INSS precisa fazer biometria?
Quem já recebe um benefício não precisa fazer o registro biométrico de forma imediata. Quem já recebe BPC pode continuar sem biometria até o final deste ano. A partir de janeiro de 2027, o registro biométrico é obrigatório.
Até o final de 2027, todas as bases biométricas do governo são válidas para fazer os cruzamentos de dados nos pedidos de benefícios. A partir de janeiro de 2028, será exigida biometria por meio do CIN fazer fazer solicitações no INSS.
Fonte do Artigo
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