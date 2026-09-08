Prêmio Mulheres e Ciência tem inscrições abertas até quinta-feira para reconhecer talentos na pesquisa brasileira

O 3º Prêmio Mulheres e Ciência do CNPq busca reconhecer a excelência de pesquisadoras e impulsionar a diversidade na carreira Científico brasileira

As inscrições para a terceira edição do Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), encerram-se nesta quinta-feira (10). A premiação é uma iniciativa conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Ministério das Mulheres, do British Council no Brasil e do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

O objetivo central da iniciativa é valorizar o trabalho de mulheres que atuam na área Científico, incentivando uma maior participação feminina em espaços de tecnologia e inovação. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a premiação busca garantir que haja mais diversidade na trajetória acadêmica e profissional de pesquisadoras em todo o país.

Para participar, as candidatas devem estar atentas aos requisitos específicos de cada modalidade e realizar a inscrição por meio de formulário próprio. É indispensável que as interessadas mantenham o currículo atualizado na Plataforma Lattes, do CNPq, sendo que, em caso de múltiplas inscrições pela mesma pessoa, a última enviada dentro do prazo será a considerada válida.

Categorias e quem pode participar

A premiação mantém quatro categorias distintas para abranger diferentes estágios da carreira acadêmica e institucional. A Categorias Incentivo é voltada para brasileiras de 15 a 29 anos que participam do Programa Asas para o Futuro, do Ministério das Mulheres.

Para a Categorias Estímulo

Por fim, a Categorias Mérito Institucional é aberta a instituições de ensino superior ou institutos de pesquisa que possuam planos de ação estratégicos focados na promoção da igualdade de gênero dentro de seus ambientes de trabalho e estudo.

Premiação e reconhecimento

As vencedoras receberão Incentivo financeiros e apoio para o desenvolvimento de suas carreiras. Na Categorias Incentivo, o prêmio é de R$ 5 mil. As pesquisadoras da Categorias Estímulo recebem R$ 20 mil, enquanto as premiadas na Categorias Trajetória ganham R$ 40 mil, além de uma viagem ao Reino Unido para intercâmbio de políticas de ciência.

As instituições agraciadas com o Mérito Institucional receberão R$ 60 mil cada, valor destinado ao fortalecimento de suas políticas de equidade. O resultado final da seleção será divulgado em novembro, com a cerimônia de premiação oficial prevista para ocorrer em março de 2027, em Brasília.

Histórico e impacto da iniciativa

O prêmio, que teve início em 2024, foi criado com o intuito de dar visibilidade às contribuições femininas para o desenvolvimento científico nacional. Além de fomentar a diversidade, a iniciativa busca fortalecer a equidade de gênero, étnica e racial no ecossistema de inovação brasileiro, garantindo que o conhecimento produzido no país reflita a pluralidade da sociedade.

Perguntas Frequentes

1. Qual é o prazo final para as inscrições?

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2026.

2. Onde devo realizar a inscrição?

A inscrição deve ser feita individualmente por meio de um formulário específico, sendo obrigatória a atualização do currículo na Plataforma Lattes.

3. Quem pode concorrer na Categorias Estímulo?Pesquisadoras que concluíram o doutorado a partir do ano de 2011 podem participar desta Categorias.

4. Qual o valor da premiação para a Categorias Trajetória?As vencedoras recebem R$ 40 mil, além de uma viagem ao Reino Unido e certificado.

5. Quando será a cerimônia de premiação?

A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer em março de 2027, em Brasília.