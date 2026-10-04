Presidente da Cornell, Michael Kotlikoff, diz que universidade ‘deve melhorar’ após alegações de estupro em fraternidade

Estudante alega ter sido drogada e estuprada coletivamente na casa da Chi Phi em 19 de outubro de 2024; Cornell afirma que investigará o caso e apoia revisão criminal liderada pela procuradora-geral de Nova York.

O presidente da Universidade Cornell, Michael Kotlikoff, disse que a instituição “deve melhorar” após a divulgação de alegações de que uma estudante foi drogada e estuprada por um grupo dentro da casa da fraternidade Chi Phi.

Em vídeo de oito minutos divulgado no sábado à noite, Kotlikoff classificou as acusações como “profundamente perturbadoras” e afirmou que a universidade está comprometida em investigar a forma como o caso foi tratado.

O que a reportagem apurou sobre as alegações

Jane Doe disse ter registrado o fato à polícia universitária da Cornell duas semanas depois; a polícia investigou, mas não foram apresentadas acusações. No mês anterior à reportagem da BBC, ela ingressou com uma ação civil contra a universidade, alegando que a instituição não a protegeu nem puniu adequadamente os envolvidos.

Reações da universidade e de autoridades

Kotlikoff afirmou que a administração e a comunidade “precisam melhorar” e que é necessário “fomentar uma cultura na qual o estupro seja inaceitável” e em que haja compreensão sobre consentimento informado. Ele disse também que líderes universitários devem criar um ambiente em que as vítimas se sintam seguras para denunciar e sejam tratadas com “compaixão e dignidade”.

O governador de Nova York, Kathy Hochul, declarou estar “profundamente perturbada” pela condução da investigação e nomeou a procuradora-geral do estado, Letitia James, para liderar uma revisão criminal do caso; Kotlikoff afirmou apoiar essa decisão e saudou a contratação de um escritório de advocacia para revisar independentemente como Cornell lidou com o episódio.

Ambiente no campus

A reportagem da BBC relata que houve crescente frustração no campus. Em uma audiência pública em que estudantes falaram sobre o suposto estupro coletivo, muitos afirmaram sentir vergonha do ocorrido e criticaram a universidade por não ter protegido Jane Doe.

As informações deste texto foram baseadas em reportagem da BBC, por Toby Mann e Ana Faguy.