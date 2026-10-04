Santa Cruz empata com Maringá e confirma retorno à Série B após 10 anos

Com 45,5 mil torcedores na Arena Pernambuco, Santa Cruz empatou por 1 a 1 e garantiu acesso à Série B de 2027, segundo o CGN

De acordo com o CGN, que cita a Agência Brasil, o Santa Cruz empatou com o Maringá por 1 a 1 neste sábado (3 de outubro de 2026) e garantiu matematicamente o acesso à Série B em 2027, dez anos depois da última participação na segunda divisão nacional.

O jogo, disputado na Arena Pernambuco, teve público de 45,5 mil pessoas, igualando o recorde do estádio. Com o resultado, o time pernambucano soma 11 pontos no grupo B da segunda fase da Série C.

Como foi a partida

O Maringá abriu o placar com apenas 20 segundos, após erro na saída de bola do jogador Eurico; Adeilson Maranhão recebeu e marcou no ângulo do goleiro Thiago Coelho, segundo o relato do CGN com informações da Agência Brasil. O empate veio aos cinco minutos do segundo tempo, quando Everaldo cruzou e Pedro Favela cabeceou para igualar o marcador.

Classificação e consequência

Com 11 pontos, o Santa Cruz assegurou vaga na Série B de 2027. Ainda segundo o levantamento publicado pelo CGN, o Maringá ficou com oito pontos e o Floresta, que empatou com o já eliminado Botafogo-PB, tem cinco pontos na chave. O Santa Cruz foi o primeiro time a confirmar o acesso na terceira divisão em 2026.

O resultado marca o segundo acesso consecutivo do clube: em 2025 o time havia sido vice-campeão da Série D, conforme informado pela mesma apuração.

Torcida e atmosfera

A Arena Pernambuco recebeu 45,5 mil pessoas, número que igualou o recorde de público do estádio, registrado em outras ocasiões, inclusive na final da Série D do ano anterior. O empate do Botafogo-PB no outro jogo da chave no fim da partida confirmou a festa da torcida coral, descrita pelo CGN como “festa total” na Arena Pernambuco.