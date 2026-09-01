Presidente da Zâmbia Hakainde Hichilema é empossado para segundo mandato em meio a controvérsias eleitorais

Hakainde Hichilema foi empossado para seu segundo mandato presidencial de cinco anos na Zâmbia após uma eleição marcada por controvérsias e a detenção do principal adversário, Brian Mundubile, acusado de traição.

O pleito realizado em 13 de agosto registrou vitória de Hichilema com 60% dos votos, segundo dados oficiais, enquanto Mundubile obteve 38% e alegou fraude, embora não tenha apresentado contestação jurídica devido ao fechamento dos tribunais no prazo final para recurso.

Observadores eleitorais destacaram que o dia da votação foi pacífico, mas apontaram falhas no processo de apuração, como atrasos na anotação dos resultados e verificações insuficientes entre registros digitais e em papel, conforme relato da União Europeia.

Após a eleição, houve uma operação policial que resultou na morte de um ex-ministro durante uma incursão em um imóvel ligado a Mundubile em Lusaka, além de prisões de membros da oposição e a acusação, negada pelos envolvidos, de planejamento de insurgência armada.

A cerimônia de posse ocorreu no Estádio Nacional dos Heróis da capital e contou com a presença de líderes de países africanos, incluindo Quênia, Botsuana, Zimbábue, Namíbia e Tanzânia. Hichilema tomou posse ao lado de sua vice, Mutale Nalumango, sob celebração de milhares de apoiadores.

Em seu primeiro mandato iniciado em 2021, Hichilema enfrentou uma economia fragilizada com alta inflação e dívida externa, tendo negociado reestruturação e tentado estabilizar os indicadores econômicos. Ele declarou intenção de continuar construindo sobre as bases estabelecidas nos últimos cinco anos.