Resultado da Quina — concurso 7106

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7106

Dezenas sorteadas:

18 – 23 – 34 – 49 – 69

Data do sorteio: 31/08/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 42 — Prêmio: R$ 11.171,85

3 acertos — Ganhadores: 3.987 — Prêmio: R$ 112,08

2 acertos — Ganhadores: 97.773 — Prêmio: R$ 4,57

Arrecadação: R$ 10.204.932,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7107.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 11.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.