PRF apreende remédios ilegais e mercadorias estrangeiras em MG

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Uma carga de mercadorias estrangeiras ilegais com 48 frascos de tirzepatida — utilizado para tratamentos diabetes e para emagrecimento — foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após fiscalização de rotina na BR-262 em Araxá, no Alto Paranaíba. Três pessoas que viajavam na caminhonete que transportava os produtos foram presas na terça-feira (30/6) e encaminhadas à Polícia Federal.
Durante a ação, os agentes abordaram o veículo. Ao vistoriarem o compartimento de carga, encontraram os medicamentos, além de quatro bicicletas elétricas, jaquetas e ferramentas.
Todos os produtos eram de origem paraguaia e não possuíam a documentação fiscal necessária para a importação e comercialização legal no Brasil.
De acordo com a PRF, a ocorrência pode ser enquadrada nos crimes de contrabando, descaminho (importação de mercadoria sem pagar impostos) e crime contra a saúde pública (devido ao transporte irregular de medicamentos)
Os três suspeitos, o veículo — com placas de Paraopeba, na região Central — e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Uberaba, no Triângulo Mineiro, que ficará responsável pela condução das investigações e pelas medidas judiciais cabíveis.
Fonte do Artigo
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