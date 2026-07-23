Gerp: Lula tem empate técnico com Flávio e Caiado no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União-GO), segundo levantamento do instituto Gerp divulgado nesta quarta-feira (22).

Em um cenário entre Flávio e Lula, o senador aparece com 46%, enquanto o atual chefe do Executivo registra 45% — ambos em embate técnico. Os que não votariam em nenhum somam 8% e os que não sabem são 1%.

No segundo cenário, Lula aparece com 44% ante a 38% do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Os que não votariam em nenhum são 14% e os que não sabem são 3%.

Em uma terceira simulação, o petista pontua 44%, enquanto Caiado apresenta 41%. Os que votariam em nenhum somam 13% e os que não sabem são 3%.

Na disputa entre o atual presidente e o coordenador do MBL, Lula marca 45% e Renan Santos (Missão), 35%. São 16% os que não votariam em nenhum, e 3% os que não sabem.

Metodologia

A pesquisa Gerp entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 15 e 17 de julho. A margem de erro do levantamento é de 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05026/2026.

Confira a íntegra da pesquisa