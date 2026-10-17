Procura-se Naninho, gato desaparecido no bairro Floresta

Donos pedem informações sobre Naninho; quem localizar deve ligar para (45) 99967-2326. Pedido foi divulgado pela CGN na editoria de achados e perdidos.

Um morador informou à CGN que seu gato, Naninho, desapareceu no bairro Floresta. Quem tiver informações pode entrar em contato pelo número (45) 99967-2326, segundo CGN.

O caso foi divulgado na editoria de achados e perdidos da CGN, que reúne publicações sobre objetos, animais e documentos perdidos ou encontrados.

Como ajudar a encontrar o gato Naninho desaparecido

Se você encontrou Naninho ou tem informações sobre seu paradeiro, a CGN orienta contato pelo telefone informado. Também é possível publicar detalhes sobre animais encontrados acessando a editoria de achados e perdidos: https://achadoseperdidos.cgn.app.br/.

Sobre a editoria de achados e perdidos da CGN

De acordo com a CGN, a editoria ajuda a divulgar itens perdidos ou encontrados sem custo. As publicações são compartilhadas nas redes sociais da CGN para aumentar as chances de devolução.