Vendedora registra notícia-crime por injúria racial após ofensas de professora em loja de São José dos Pinhais

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Uma vendedora de uma loja de São José dos Pinhais registrou notícia-crime por injúria racial no Ministério Público do Paraná após ser alvo de ofensas durante atendimento, segundo relato publicado pelo G1. O desentendimento, segundo G1, começou quando a cliente pediu a troca de uma garrafa de água.
De acordo com a vendedora, Adriana dos Santos, ela informou à cliente que seria necessário apresentar a embalagem para efetuar a troca. A cliente, identificada pela reportagem como Danielle Jacinto, teria passado a falar alto e, segundo Adriana, chegou a cuspir em sua direção.
Imagens de uma câmera de monitoramento da loja registraram parte da conversa. Na gravação, a professora faz diversas ofensas direcionadas à vendedora — entre elas: “Sua mal educada. Antes ser velha do que ser feia com esse cabelo que parece uma vassoura. Ridícula. Olha aqui, tem espelho” — e segue com críticas à cor da pele da funcionária.
Outra funcionária estava presente durante o atendimento, mas, conforme a vendedora, os insultos foram direcionados especificamente a Adriana. Em entrevista à reportagem, Adriana afirmou nunca ter passado por “uma humilhação deste tipo” e disse que o episódio afetou seu emocional.
A defesa de Adriana informou que registrou a notícia-crime por injúria racial no Ministério Público do Paraná. A reportagem procurou a defesa da professora, que disse não ter sido notificada pelo MP-PR e afirmou que só vai se manifestar quando tiver acesso à íntegra dos autos.
A Prefeitura de São José dos Pinhais, segundo o G1, informou que vai apurar o caso para avaliar possíveis medidas administrativas e destacou que a situação ocorreu fora do ambiente de trabalho da professora, mas que não compactua com qualquer forma de discriminação.