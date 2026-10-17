Vendedora registra notícia-crime por injúria racial após ofensas de professora em loja de São José dos Pinhais

Ofensas começaram durante tentativa de troca de garrafa; episódio foi gravado por câmera e levou ao registro no Ministério Público do Paraná

Uma vendedora de uma loja de São José dos Pinhais registrou notícia-crime por injúria racial no Ministério Público do Paraná após ser alvo de ofensas durante atendimento, segundo relato publicado pelo G1. O desentendimento, segundo G1, começou quando a cliente pediu a troca de uma garrafa de água.

De acordo com a vendedora, Adriana dos Santos, ela informou à cliente que seria necessário apresentar a embalagem para efetuar a troca. A cliente, identificada pela reportagem como Danielle Jacinto, teria passado a falar alto e, segundo Adriana, chegou a cuspir em sua direção.

O ocorrido

Imagens de uma câmera de monitoramento da loja registraram parte da conversa. Na gravação, a professora faz diversas ofensas direcionadas à vendedora — entre elas: “Sua mal educada. Antes ser velha do que ser feia com esse cabelo que parece uma vassoura. Ridícula. Olha aqui, tem espelho” — e segue com críticas à cor da pele da funcionária.

Outra funcionária estava presente durante o atendimento, mas, conforme a vendedora, os insultos foram direcionados especificamente a Adriana. Em entrevista à reportagem, Adriana afirmou nunca ter passado por “uma humilhação deste tipo” e disse que o episódio afetou seu emocional.

Reações e desdobramentos

A defesa de Adriana informou que registrou a notícia-crime por injúria racial no Ministério Público do Paraná. A reportagem procurou a defesa da professora, que disse não ter sido notificada pelo MP-PR e afirmou que só vai se manifestar quando tiver acesso à íntegra dos autos.

A Prefeitura de São José dos Pinhais, segundo o G1, informou que vai apurar o caso para avaliar possíveis medidas administrativas e destacou que a situação ocorreu fora do ambiente de trabalho da professora, mas que não compactua com qualquer forma de discriminação.