Procurado tenta negar identidade e é preso pela Guarda Municipal no Julieta Bueno

De acordo com a CGN, o Deppen informou à Guarda Municipal sobre a presença do suspeito; ele foi detido por regressão de regime e levado à Delegacia.

Um homem foi preso pela Guarda Municipal no bairro Julieta Bueno na tarde de segunda‑feira (28 de setembro de 2026), segundo a CGN.

O Departamento Penitenciário do Paraná (Deppen) entrou em contato com a Guarda Municipal para informar que o indivíduo, que possuía envolvimento em um caso de violência doméstica, estava nas proximidades. Havia ainda determinação relacionada à regressão de regime, de acordo com a mesma reportagem.

Como ocorreu a abordagem

Durante a abordagem, o suspeito teria tentado negar a própria identidade e chegou a informar outro nome aos agentes. A equipe da Guarda Municipal já tinha a localização exata do homem e conseguiu confirmar sua identidade, segundo a CGN.

Detenção e encaminhamento

Diante da confirmação da identidade e da determinação relativa à regressão de regime, o homem foi detido pela Guarda Municipal e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis, informa a CGN.