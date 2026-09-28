Procurado tenta negar identidade e é preso pela Guarda Municipal no Julieta Bueno

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Um homem foi preso pela Guarda Municipal no bairro Julieta Bueno na tarde de segunda‑feira (28 de setembro de 2026), segundo a CGN.
O Departamento Penitenciário do Paraná (Deppen) entrou em contato com a Guarda Municipal para informar que o indivíduo, que possuía envolvimento em um caso de violência doméstica, estava nas proximidades. Havia ainda determinação relacionada à regressão de regime, de acordo com a mesma reportagem.
Durante a abordagem, o suspeito teria tentado negar a própria identidade e chegou a informar outro nome aos agentes. A equipe da Guarda Municipal já tinha a localização exata do homem e conseguiu confirmar sua identidade, segundo a CGN.
Diante da confirmação da identidade e da determinação relativa à regressão de regime, o homem foi detido pela Guarda Municipal e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis, informa a CGN.