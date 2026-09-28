Jovem de 19 anos é preso em Foz do Iguaçu com 825 kg de maconha escondidos dentro de casa

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Uma grande quantidade de entorpecentes foi retirada de circulação na noite do último sábado (26), em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ação Polícia ocorreu no bairro Porto Meira, onde um jovem de 19 anos foi detido em flagrante pelo envolvimento com o armazenamento de uma carga que somou 825 quilos de maconha, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.
A operação teve início após o recebimento de denúncias sobre o uso do imóvel como ponto de estocagem de drogas. Ao chegarem ao local, os agentes da Polícia Civil foram autorizados pelo jovem a entrar na residência, onde encontraram uma estrutura organizada para o preparo dos ilícitos.
O suspeito foi conduzido à delegacia, onde o auto de prisão em flagrante foi registrado. Agora, as autoridades trabalham para identificar a origem do carregamento e os demais envolvidos na logística de distribuição da substância, que estava escondida em dois quartos do imóvel.
Durante a vistoria, os policiais constataram que a casa funcionava como um verdadeiro depósito. Dezenas de fardos e pacotes estavam espalhados pelos quartos, demonstrando que o local não era apenas um ponto de guarda, mas também de processamento.
Além da grande quantidade de entorpecentes, as equipes encontraram equipamentos utilizados para o fracionamento e a embalagem a vácuo. Duas seladoras e uma balança de precisão foram apreendidas, sendo itens fundamentais para o preparo das porções destinadas ao mercado consumidor.
O delegado da Polícia Civil do Paraná, Paulo Bittencourt Martins de Almeida, detalhou a composição da carga recolhida na residência. Segundo o delegado, a droga apresentava diferentes formas de acondicionamento para facilitar a comercialização.
Foram contabilizados 36 fardos e 112 tabletes de maconha prensada, totalizando 784 quilos. Além disso, os agentes localizaram 41 pacotes de capulho, pesando 41 quilos, o que elevou o total da apreensão para os 825 quilos confirmados oficialmente pela autoridade Polícia.
Onde a droga foi localizada? A carga de 825 kg de maconha foi encontrada em uma casa situada no bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu.
Quantas pessoas foram presas na operação? Até o momento, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante de um jovem de 19 anos que estava no imóvel.
O que foi apreendido além da droga? Além dos entorpecentes, as equipes policiais localizaram duas seladoras a vácuo e uma balança de precisão usadas para o preparo dos volumes.
Qual a composição da droga apreendida? A apreensão foi composta por 784 quilos de maconha prensada e 41 quilos de capulho, totalizando 825 quilos.
Qual o próximo passo da investigação? A apuração segue em curso para identificar a procedência do carregamento e os demais responsáveis pelo envio e gerenciamento do depósito.