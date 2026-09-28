Projeto de Lei 2307/26 propõe acolhimento obrigatório para trabalhadoras no retorno da licença-maternidade

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um novo texto em tramitação na Câmara dos Deputados pretende transformar o retorno das mães ao ambiente profissional, exigindo que empresas com 20 ou mais funcionários adotem medidas estruturadas de acolhimento. A medida busca evitar a rotatividade e combater demissões logo após o período de afastamento.
O projeto estabelece diretrizes para que a transição seja menos traumática, focando em manter a mulher ativa em sua carreira. Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, a proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei 9.029/95 para incluir a maternidade entre os motivos protegidos contra práticas discriminatórias.
Para garantir que a trabalhadora se sinta integrada, o projeto prevê, no mínimo, uma entrevista de alinhamento logo no retorno às atividades. Esse encontro serve para definir novas tarefas, ajustar o escopo de atuação e atualizar a profissional sobre mudanças organizacionais.
A ideia é que a empresa organize suas rotinas para facilitar esse período de readaptação. A medida é vista como um passo necessário para incentivar a retenção e a valorização das funcionárias, indo além do prazo atual de estabilidade provisória de cinco meses após o parto.
O texto em análise determina a preservação do cargo, da função exercida anteriormente e da carga horária contratada antes da licença. Essas condições de trabalho só poderão ser alteradas mediante recomendação médica, solicitação expressa da própria empregada ou via negociação coletiva.
A autora do projeto, deputada Denise Pessôa (PT-RS), argumenta que a estabilidade de cinco meses é insuficiente. Para ela, a maternidade não pode ser um obstáculo à permanência da mulher no mercado, sendo fundamental criar um ambiente de suporte contínuo.
A proposta segue agora para análise em caráter conclusivo nas comissões de Trabalho, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para que as medidas entrem em vigor, o projeto precisa ser aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado.
1. Quais empresas devem seguir a nova regra? O projeto exige as medidas de acolhimento apenas para empresas que possuem 20 ou mais funcionários em seu quadro.
2. O que é a entrevista de alinhamento? É uma conversa obrigatória no retorno da licença para definir tarefas e atualizar a colaboradora sobre mudanças na empresa.
4. A proposta altera a CLT? Sim, o projeto propõe mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei 9.029/95 para proibir condutas discriminatórias contra a maternidade.
5. O projeto já está valendo? Não, a proposta ainda passará por comissões na Câmara e precisará ser aprovada também no Senado antes de virar lei.