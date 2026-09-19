Projeto de Lei 3002/26 propõe novas regras para limpeza de pastagens em áreas rurais consolidadas no Brasil

O Projeto de Lei 3002/26 estabelece diretrizes claras para a limpeza de pastagens em áreas rurais consolidadas, buscando separar o manejo agrícola do desmatamento.

Uma nova proposta legislativa em tramitação na Câmara dos Deputados visa definir critérios técnicos para a limpeza de pastagens em áreas rurais consolidadas. O texto busca dar segurança jurídica aos produtores que realizam o manejo de vegetação secundária ou invasora em terras já ocupadas por atividades agropecuárias.

O autor do projeto, deputado José Medeiros (PL-MT), argumenta que a ausência de normas objetivas tem gerado confusão na fiscalização, fazendo com que práticas de manutenção agrícola sejam erroneamente classificadas como desmatamento ilegal pelas autoridades competentes.

Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o projeto estabelece que a limpeza de pastagem não configura supressão de vegetação nativa, mas sim um manejo essencial para a preservação da atividade produtiva e a recuperação de áreas já antropizadas.

Critérios para a realização da limpeza sem autorização prévia

Para que a limpeza de pastagens seja realizada sem a necessidade de autorização ambiental prévia, o projeto exige que uma série de condições cumulativas sejam respeitadas pelo proprietário rural. Entre elas, destaca-se que a área deve ter sido utilizada anteriormente para agricultura ou pecuária.

Além disso, é fundamental que a vegetação presente seja composta majoritariamente por espécies secundárias ou invasoras, sem a presença de mata original. O imóvel não pode estar sobreposto a Reserva Legal ou a Área de Preservação Permanente (APP), garantindo a proteção das áreas sensíveis.

Outro ponto importante é a continuidade da atividade agropecuária no local, sem a derrubada de vegetação nativa primária ou a ampliação da área produtiva. O objetivo é permitir apenas a manutenção do que já está em uso, evitando a expansão desordenada sobre ecossistemas preservados.

Autodeclaração e fiscalização ambiental

Após a autodeclaração, a fiscalização por parte dos órgãos ambientais torna-se facultativa. Caso não haja manifestação oficial ou análise técnica em até até 90 dias após o procedimento, a autodeclaração será validada automaticamente, conferindo agilidade ao manejo da pastagem.

O texto ainda impõe limites claros à atuação estatal, proibindo que órgãos ambientais exijam licenças prévias ou apliquem embargos e penalidades sem que antes seja realizada uma vistoria técnica presencial no imóvel para comprovar eventuais irregularidades.

Próximas etapas na tramitação legislativa

O Projeto de Lei 3002/26 seguirá um rito de tramitação em caráter conclusivo. Isso significa que a matéria será analisada pelas comissões temáticas da Câmara, incluindo a de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, além de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Após passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o texto precisará ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal para que possa, efetivamente, virar lei e entrar em vigor em todo o território nacional.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que o projeto considera como limpeza de pastagem?

O projeto define a prática como o manejo de vegetação secundária ou invasora em área já ocupada por atividades agrícolas, sem envolver desmatamento ou supressão de vegetação nativa primária.

2. É preciso pedir autorização ambiental para limpar a pastagem?

Se o projeto for aprovado, não será necessária autorização prévia, desde que o produtor siga os critérios estabelecidos, como a apresentação da autodeclaração ambiental e a ausência de vegetação primária.

3. O que deve constar na autodeclaração ambiental?

O proprietário deve apresentar a identificação do imóvel, o mapa georreferenciado da área e o registro ativo no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

4. Em quanto tempo a autodeclaração é validada?

A validação ocorre automaticamente caso os órgãos ambientais não se manifestem ou não realizem uma análise técnica em até até 90 dias após o envio das informações.

5. Órgãos ambientais podem aplicar multas sem vistoria?

Não. O texto proíbe expressamente a aplicação de penalidades, multas ou embargos sem que os agentes ambientais realizem uma vistoria técnica prévia no local da intervenção.