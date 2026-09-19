ATUALIZAÇÃO: MULHER FERIDA EM ACIDENTE É TRANSFERIDA DE HELICÓPTERO PARA CAMPO M

🚨 ATUALIZAÇÃO: MULHER FERIDA EM ACIDENTE É TRANSFERIDA DE HELICÓPTERO PARA CAMPO MOURÃO

A mulher que ficou gravemente ferida no acidente registrado na manhã desta sexta-feira (18), no centro de Ubiratã, precisou ser entubada e transferida de helicóptero para Campo Mourão.

A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão, na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, esquina com a Rua Princesa Isabel.

Segundo as informações atualizadas, a vítima, Edinéia Santa Rosa,recebeu atendimento das equipes de resgate e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para atendimento especializado em Campo Mourão.

O Portal Ubiratã Online segue acompanhando o caso e trazendo novas informações conforme forem confirmadas.

📸 Imagem: Sidney Trindade

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