Projeto de Lei na Câmara propõe política de assistência integral a doenças crônicas no SUS para ampliar cuidados

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A iniciativa pretende garantir uma estrutura permanente, com orçamento definido e organização contínua, voltada especificamente para o atendimento de pacientes que sofrem com condições de longo prazo. A medida propõe alterações diretas na Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080/90, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados.
Diferente de doenças infecciosas, as condições crônicas se desenvolvem de forma lenta e dependem de diversos fatores, como genética e ambiente. Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, o texto visa criar uma resposta sistematizada do Estado para garantir um cuidado multiprofissional constante em todas as fases da vida dos cidadãos.
O projeto estabelece que o SUS deve priorizar o acompanhamento de condições que apresentam os maiores índices de mortalidade no país. Entre as enfermidades listadas no texto estão as doenças respiratórias crônicas, as doenças cardiovasculares, o Diabetes mellitus e o câncer.
A proposta obriga o poder público a promover ações intersetoriais de diagnóstico e tratamento. O objetivo principal é garantir que as populações em situação de vulnerabilidade tenham acesso prioritário a esses serviços de saúde essenciais.
Um ponto central da proposta é a exigência de atenção especial para doenças agravadas por mudanças climáticas. O texto cita explicitamente a poluição atmosférica e as variações bruscas de temperatura e umidade como fatores que demandam ações específicas da rede pública.
O autor da proposta, Deputados Pinheirinho (PP-MG), argumenta que a legislação atual carece de uma abordagem organizada. Segundo o parlamentar, a intenção é Integral setores estratégicos como meio ambiente, educação e assistência social para fortalecer o atendimento ao paciente.
Para que a política de assistência integral se torne lei, o projeto ainda precisa percorrer etapas importantes no Congresso Nacional. O texto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Saúde, e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Após passar pelas comissões da Câmara, a proposta ainda precisará ser aprovada pelo Senado Federal. Caso seja sancionada, a nova política mudará a forma como o SUS Orgânica o atendimento preventivo e contínuo em todo o território nacional.
O que são doenças crônicas não transmissíveis? São condições que se desenvolvem lentamente, causadas por fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais, sem origem em vírus ou bactérias.
O que o projeto muda no SUS? Ele cria um subsistema permanente, garantindo orçamento e organização contínua para o tratamento e prevenção dessas doenças específicas.
Quais doenças são priorizadas no texto? O projeto destaca doenças respiratórias crônicas, cardiovasculares, Diabetes mellitus e o câncer como prioridades de cuidado.
Como o clima influencia a nova política?
Qual o status atual da proposta? O Projeto de Lei 3141/26 está em análise na Câmara dos Deputados e precisa passar por comissões antes de seguir para o Senado.