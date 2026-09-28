Governo entra na Justiça para cobrar R$ 1 bilhão de plataformas de apostas por custos do SUS com tratamento de viciados

Governo Federal aciona Judiciário contra 17 empresas de apostas esportivas para ressarcir gastos do sistema público com pacientes vítimas do vício em jogos

A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou, nesta segunda-feira (28), uma ação civil pública na Justiça Federal de Pernambuco visando responsabilizar 17 plataformas de apostas esportivas pelos custos gerados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, o governo busca uma reparação mínima de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos.

A iniciativa ocorre em um momento de intenso debate sobre a regulação das bets no país.

A AGU argumenta que o modelo de negócio dessas plataformas é estruturado para maximizar o engajamento e o volume de apostas, o que favorece o desenvolvimento da ludopatia, termo técnico para o vício compulsivo em jogos. Segundo a advocacia do governo, essas empresas transferem para a sociedade o custo orçamentário do adoecimento coletivo.

Impactos na saúde pública e o papel das bets

O processo detalha que o uso de mecanismos presentes nos jogos on-line, tecnicamente equivalentes a jogos de azar, causa danos psíquicos graves aos usuários. Entre os problemas de saúde citados pela AGU estão quadros de ansiedade, depressão, transtorno do jogo e, em situações extremas, a ideação suicida relacionada ao endividamento financeiro.

Além da reparação coletiva, a ação judicial solicita a restituição em dobro dos valores que foram apostados por indivíduos diagnosticados com ludopatia. Para o governo, as empresas privatizam os proveitos financeiros enquanto sobrecarregam o sistema público de saúde com as consequências do vício.

Disputa jurídica sobre o mercado de apostas

Paralelamente, o setor de apostas busca reverter restrições impostas pelo governo. Entidades que representam as plataformas solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da medida provisória que proibiu a exploração e a publicidade dos jogos on-line no território nacional.

O processo que tramita no Supremo está sob análise do ministro Luiz Fux. A AGU, por sua vez, solicitou um prazo de 72 horas para apresentar sua manifestação oficial no caso, mantendo o confronto jurídico sobre a legalidade e os limites operacionais das bets no Brasil.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual o valor solicitado pelo governo na ação? O governo pede a reparação de, no mínimo, R$ 1 bilhão por danos morais coletivos causados pelas plataformas.

Quantas empresas de apostas foram incluídas na ação? A ação civil pública protocolada pela AGU na Justiça Federal em Pernambuco é direcionada contra 17 plataformas de apostas esportivas.

O que é ludopatia segundo a AGU? É o termo utilizado para descrever o vício compulsivo em jogos, que gera dependência e diversos problemas de saúde mental nos usuários.

O que o governo busca além da reparação financeira? Além do valor bilionário, a AGU quer que a Justiça determine a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas que apresentam diagnóstico de ludopatia.

Qual a posição das empresas de apostas? Representantes do setor pediram ao STF a derrubada da medida provisória que proíbe a exploração e a publicidade de jogos on-line no país.