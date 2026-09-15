Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Projeto de Lei visa garantir oferta contínua de remédios para asma nas unidades básicas de saúde do SUS

  • Tempo de Leitura2 minutos

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

O Projeto de Lei 3279/26 pretende assegurar que pacientes com asma recebam seus medicamentos de forma ininterrupta diretamente nas Unidades Básicas de Saúde do SUS.

A iniciativa, conforme informação divulgada pela Agência Câmara, foca na distribuição de medicamentos combinados, que reúnem corticoide inalatório e broncodilatador de longa duração. Atualmente, o acesso a esses tratamentos específicos é centralizado em farmácias especializadas, o que gera desafios logísticos significativos para uma parcela da população.

O autor da proposta, Deputados Pinheirinho (PP-MG), destaca que o modelo vigente acaba por prejudicar o tratamento de pessoas que residem em áreas com infraestrutura de saúde limitada ou que enfrentam dificuldades constantes com o transporte. A medida visa descentralizar essa entrega para tornar o cuidado mais acessível.

Além da oferta dos fármacos, o projeto prevê a capacitação de profissionais da rede pública. O objetivo é aprimorar o diagnóstico da asma e garantir que os pacientes recebam orientações adequadas sobre o uso correto dos inaladores, elemento essencial para a eficácia do tratamento.

Impacto da asma na saúde pública brasileira

Dados apresentados na proposta indicam que a asma afeta aproximadamente 20 milhões de brasileiros. A gravidade da condição é evidenciada pela estatística de cerca de seis mortes por dia no país em decorrência da doença, reforçando a urgência de políticas mais eficientes.

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a política de atenção às doenças crônicas. O intuito é ampliar a capacidade de resposta do sistema público de saúde às necessidades reais dos pacientes que dependem do SUS para o controle da asma e a manutenção de sua qualidade de vida.

Tramitação e Próximas passos no Legislativo

Para que a proposta se torne lei, ela precisa seguir um rito de aprovação rigoroso. O texto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Após passar por estas etapas na Câmara, a matéria ainda deverá ser votada pelo Senado Federal. Caso aprovado em todas as instâncias, o projeto passará a integrar as diretrizes de assistência farmacêutica do SUS, garantindo a oferta contínua dos medicamentos para asma.

Perguntas Frequentes

Quem terá direito aos medicamentos?
Pacientes diagnosticados com asma que possuam receita médica e atendam aos critérios clínicos oficiais definidos pelo sistema de saúde.

Quais medicamentos serão distribuídos?
O projeto garante a oferta de medicamentos combinados, unindo corticoide inalatório e broncodilatador de longa duração.

Onde os remédios serão entregues?
A proposta prevê que a distribuição ocorra nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), facilitando o acesso em comparação ao modelo atual de farmácias especializadas.

O projeto inclui treinamento para médicos?
Sim, o texto permite que o governo ofereça capacitação aos profissionais de saúde sobre o diagnóstico da doença e o uso correto dos inaladores.

Qual a situação atual do projeto?
A proposta aguarda análise das comissões temáticas da Câmara dos Deputados para, posteriormente, seguir para votação no Senado.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39473

Posts relacionados