Projeto de Lei visa garantir oferta contínua de remédios para asma nas unidades básicas de saúde do SUS

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A iniciativa, conforme informação divulgada pela Agência Câmara, foca na distribuição de medicamentos combinados, que reúnem corticoide inalatório e broncodilatador de longa duração. Atualmente, o acesso a esses tratamentos específicos é centralizado em farmácias especializadas, o que gera desafios logísticos significativos para uma parcela da população.
O autor da proposta, Deputados Pinheirinho (PP-MG), destaca que o modelo vigente acaba por prejudicar o tratamento de pessoas que residem em áreas com infraestrutura de saúde limitada ou que enfrentam dificuldades constantes com o transporte. A medida visa descentralizar essa entrega para tornar o cuidado mais acessível.
Além da oferta dos fármacos, o projeto prevê a capacitação de profissionais da rede pública. O objetivo é aprimorar o diagnóstico da asma e garantir que os pacientes recebam orientações adequadas sobre o uso correto dos inaladores, elemento essencial para a eficácia do tratamento.
Dados apresentados na proposta indicam que a asma afeta aproximadamente 20 milhões de brasileiros. A gravidade da condição é evidenciada pela estatística de cerca de seis mortes por dia no país em decorrência da doença, reforçando a urgência de políticas mais eficientes.
Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a política de atenção às doenças crônicas. O intuito é ampliar a capacidade de resposta do sistema público de saúde às necessidades reais dos pacientes que dependem do SUS para o controle da asma e a manutenção de sua qualidade de vida.
Para que a proposta se torne lei, ela precisa seguir um rito de aprovação rigoroso. O texto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.
Após passar por estas etapas na Câmara, a matéria ainda deverá ser votada pelo Senado Federal. Caso aprovado em todas as instâncias, o projeto passará a integrar as diretrizes de assistência farmacêutica do SUS, garantindo a oferta contínua dos medicamentos para asma.
Quem terá direito aos medicamentos?
Pacientes diagnosticados com asma que possuam receita médica e atendam aos critérios clínicos oficiais definidos pelo sistema de saúde.
Quais medicamentos serão distribuídos?
O projeto garante a oferta de medicamentos combinados, unindo corticoide inalatório e broncodilatador de longa duração.
Onde os remédios serão entregues?
A proposta prevê que a distribuição ocorra nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), facilitando o acesso em comparação ao modelo atual de farmácias especializadas.
O projeto inclui treinamento para médicos?
Sim, o texto permite que o governo ofereça capacitação aos profissionais de saúde sobre o diagnóstico da doença e o uso correto dos inaladores.
Qual a situação atual do projeto?
A proposta aguarda análise das comissões temáticas da Câmara dos Deputados para, posteriormente, seguir para votação no Senado.