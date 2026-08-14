Diálogo e união marcam abertura do Congresso Estadual do Ministério Público do Paraná

A importância do diálogo, da articulação e da construção de posições comuns diante dos desafios que se apresentam ao Ministério Público marcou as manifestações na abertura do Congresso Estadual do Ministério Público do Paraná, nesta quarta-feira, 12 de agosto, em Foz do Iguaçu. Ao longo das falas dos participantes, a defesa da instituição apareceu associada à responsabilidade de preservar seus parâmetros de atuação, sua ética e seu compromisso com a Justiça e com a sociedade. O Congresso Estadual reúne, de 12 a 14 de agosto, membros do Ministério Público, juristas, representantes de instituições, especialistas e autoridades para discutir temas relacionados ao presente e ao futuro da atuação ministerial.

Acesse o álbum de fotos

Em sua manifestação, o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, abordou a banalização da corrupção e a crise de confiança nas instituições. Para ele, o momento exige uma postura firme do Ministério Público e a capacidade de diálogo e de articulação com aqueles que compartilham o compromisso com a Justiça e com o fortalecimento das instituições. A fala do PGJ destacou ainda a necessidade de resiliência diante dos desafios enfrentados pelo Ministério Público e de uma atuação capaz de preservar a identidade e os valores que sustentam a instituição.

Em sua palestra, o corregedor nacional do Ministério Público, Fernando Comin, destacou o esforço do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) na preservação das atribuições e prerrogativas do Ministério Público. “Inauguraremos uma nova fase de um horizonte mais seguro e estável para as nossas instituições”.

Integração e construção coletiva

O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Tarcísio José Sousa Bonfim, ressaltou a importância da integração entre as entidades representativas e do papel histórico do Ministério Público na defesa da sociedade. “Estamos reunindo representantes do Ministério Público de todo o país para trocar experiências, compartilhar conhecimento e reafirmar a força da nossa instituição”, afirmou.

A presença de representantes de diferentes segmentos do Ministério Público, segundo ele, demonstra a capacidade de união diante dos desafios atuais e a disposição para construir respostas de forma conjunta.

O presidente da Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), Fernando da Silva Mattos, também destacou a importância de uma atuação pautada pelo rigor jurídico, pela coerência e pela avaliação das consequências das decisões na vida das pessoas. Para ele, o cenário atual exige diálogo e a construção de soluções conjuntas para os desafios enfrentados pela carreira e pela instituição.

Discussão sobre pautas estratégicas

A programação institucional do Congresso teve início com a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Conamp, realizada em Foz do Iguaçu. O encontro reuniu presidentes e representantes das associações afiliadas de diferentes estados e ramos do Ministério Público para discutir pautas estratégicas da carreira e alinhar a atuação associativa em temas de interesse institucional.

A reunião, realizada em formato híbrido, contou com a participação de lideranças associativas, representantes dos Ministérios Públicos dos Estados e da União e integrantes da administração superior.

Entre os assuntos discutidos, estiveram temas relacionados a decisões em análise no Supremo Tribunal Federal, o acompanhamento de pautas no Congresso Nacional, questões relacionadas à valorização da carreira e iniciativas voltadas ao fortalecimento da atuação institucional no segundo semestre de 2026.

Mais do que a discussão de pautas específicas, o encontro reforçou a importância de espaços permanentes de diálogo e articulação entre as diferentes instituições e entidades que integram o Ministério Público brasileiro.

Reflexão sobre os caminhos do Ministério Público

Promovido pela APMP, em parceria com a Conamp, e com o apoio do Ministério Público do Paraná, o Congresso Estadual segue até sexta-feira (14). Com o tema “Ministério Público do Paraná: honrar a história, enfrentar o presente e abrir caminhos para o amanhã”, a programação reúne debates sobre inteligência artificial, inovação no combate à criminalidade, proteção integral, desenvolvimento sustentável, governança, controle, igualdade racial e de gênero, além da apresentação de teses e boas práticas institucionais.

A proposta do encontro é combinar reflexão e troca de experiências, criando um espaço para que membros do Ministério Público possam discutir os desafios que já estão presentes na atuação institucional e pensar, de forma coletiva, nos caminhos para o futuro. Nesse contexto, as manifestações da abertura convergiram para uma ideia central: diante de um cenário de transformações e de questionamentos às instituições, o fortalecimento do Ministério Público passa também pela capacidade de dialogar, construir consensos possíveis e atuar de forma coordenada, sem abrir mão dos princípios que orientam sua missão constitucional.

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4264