Protestos em escolas da France: por que a mobilização cresceu e virou confrontos

Desde o fim de setembro, alunos bloqueiam lycées por falta de recursos, professores e problemas em Parcoursup; confrontos e contexto político ampliam a mobilização

Desde o final de setembro, estudantes em várias cidades da France têm organizado protestos e bloqueios em lycées (escolas para 15–18 anos), reclamando de subfinanciamento, falta de professores e instalações em más condições, informou a BBC.

O movimento, que levou à obstrução do acesso a muitos colégios, tornou-se violento em locais e resultou em centenas de feridos entre alunos, professores e policiais, além de milhares de prisões, segundo a BBC, que acrescenta que um número indeterminado de “casseurs” (vândalos) externos às escolas também foi detido.

Reivindicações dos estudantes

Entre as queixas relatadas estão ausências prolongadas de professores sem reposição, prédios degradados e salas quentes durante as recentes ondas de calor, citou a BBC.

O que as análises e dados dizem

A BBC cita um relatório da OCDE apontando que o governo France's gasta mais por estudante de lycée que a média da União Europeia para o ensino secundário superior. Ainda segundo a OCDE, as faltas de docentes são agudas, mas, por medidas da organização, relativamente menos graves do que em outros países — embora os professores franceses recebam salários relativamente baixos, conforme a mesma reportagem.

Contexto político, histórico e reação do poder público

A reportagem também menciona a recente experiência dos gilets jaunes (2018–2019), que levou o governo a retirar um aumento de imposto sobre combustíveis e a aprovar €10bn em gastos.

A BBC registra ainda apoio a parte dos protestos por professores, sindicatos e políticos de esquerda, e cita uma pesquisa do BFMTV em que 72% dos franceses consideram legítimas as reivindicações e 55% apoiam o movimento. A reportagem informa que outra manifestação estava prevista para a tarde de quinta‑feira.

O veículo também destaca a situação política e fiscal do governo: após nove anos no poder, Emmanuel Macron é descrito pela BBC como um “lame duck” (líder enfraquecido) e “barred from standing in the presidential election due in six months’ time”; a reportagem cita dificuldades do governo para aprovar um orçamento, a dificuldade do primeiro‑ministro em garantir apoio parlamentar e restrições financeiras, incluindo um défice de 5,4% do PIB e dívida pública no maior nível desde os anos 1940.

Próximos passos confirmados

Segundo a BBC, os protestos continuam em curso e novas manifestações foram anunciadas. A reportagem não apresenta acordos ou medidas governamentais concretas resultantes das mobilizações atuais.