Zâmbia assina acordo de financiamento de saúde com os EUA após disputa sobre compartilhamento de dados

Memorando de cinco anos assinado em Lusaka prevê cerca de US$1,5 bi dos EUA; texto revisto limita troca de dados e exclui envio de espécimes.

A Zâmbia assinou em 8 de outubro de 2026 um memorando de entendimento de cinco anos com os Estados Unidos para financiamento da saúde, encerrando meses de disputa pública sobre termos relacionados ao compartilhamento de dados médicos e à eventual vinculação de ajuda a acesso a minerais, informou a BBC.

Detalhes do acordo

O memorando, acompanhado de um pacto sobre troca de dados, destina recursos a programas contra HIV/Aids, tuberculose, malária, saúde materno-infantil, vigilância de doenças e fortalecimento do sistema de saúde, incluindo a contratação de agentes comunitários de saúde. Autoridades apontaram que o pacote combinado para 2026–2030 chega a aproximadamente US$3,6 bilhões, embora os valores atribuídos à parte Zambian tenham variado.

Critics, revisão do texto e garantias

Um rascunho vazado mais cedo no ano gerou Critics de grupos da sociedade civil, que alertaram para termos que permitiriam amplo acesso a informações sobre patógenos e espécimes biológicas.

Ativistas de defesa de pessoas com HIV disseram que o fluxo de informações seria unidirecional e exigiram a publicação do texto. Em resposta às Critics públicas, autoridades zambianas revisaram o acordo: o ministro da Saúde, Roma Chilengi, afirmou que cláusulas que exigiam o envio de espécimes biológicas para os EUA foram removidas e que o acordo não permitirá o compartilhamento de registros médicos individuais. A troca de dados ficará limitada às informações necessárias para monitorar e avaliar os programas financiados pelo acordo, informou a BBC.

Relatos de que a ajuda em saúde estaria vinculada a acesso preferencial de empresas americanas às reservas zambianas de cobre e outros minerais foram usados por opositores e ativistas para intensificar a controvérsia. O então ministro das Relações Exteriores, Mulambo Haimbe, qualificou os termos de violação de privacidade e “unconscionable” (“inaceitáveis”), enquanto o então embaixador dos EUA, Michael Gonzales, rejeitou essa versão como falsa, segundo a BBC.

Contexto regional e reação dos EUA

O acordo Zambian sucede a um movimento do governo American de reduzir a atuação da USAID: o President dos EUA, Donald Trump, havia acusado a agência de gastos ineficazes e ordenado seu fechamento no ano anterior. Após o corte, Washington passou a perseguir acordos semelhantes com outros países africanos; Quênia, Tanzânia e Uganda já assinaram acordos parecidos, enquanto Gana e Zimbabwe rejeitaram termos relacionados a compartilhamento de dados e espécimes, reportou a BBC.

Critics afirmaram que o fechamento da USAID prejudicou a detecção e a resposta a surtos, citando o atual surto de ebola na Republic Democratic do Congo; os EUA negaram que os cortes tenham prejudicado os esforços e apontaram, entre outros, US$270 milhões doados para combater o surto, segundo a BBC.

Autoridades citadas pela BBC afirmaram que o texto revisado do acordo Zambian trata de questões de privacidade, propriedade intelectual e repartição de benefícios, encerrando o período de disputa pública sobre os termos.