Protestos estudantis na France levam gás lacrimogêneo a Paris e Marselha

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Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas da France em uma onda de protestos iniciada por alunos do ensino médio e que se espalhou a pais, estudantes universitários e sindicatos, informou a BBC.
Segundo o governo, houve manifestação em 891 lycées (quase um quarto do total) na terça-feira; as autoridades afirmaram que mais de 250.000 pessoas participaram dos atos. As uniões estudantis, por sua vez, estimaram 450.000 manifestantes e disseram que 1.800 escolas estavam bloqueadas.
Crowds de adolescentes marcharam em Paris a partir da Place de la République pedindo mais recursos para as escolas e menos repressão policial. Em Lyon houve confrontos; em Paris e Marselha a polícia usou gás lacrimogêneo; em Rennes foi empregada água a jato, segundo a BBC.
Em Marselha, manifestantes se deslocaram pela cidade e, em um momento, um grupo mascarado tentou erguer barricadas com postes e lixeiras. Agentes de choque dispararam gás lacrimogêneo e os manifestantes se dispersaram.
“A maioria de nós não é violenta”, disse Alissa, estudante em Marselha. “Estamos nas ruas porque fecharam nossas escolas… as escolas estão caindo aos pedaços.” Seu amigo Sacha afirmou que tetos estão com vazamentos e que as condições impedem o trabalho nas salas de aula: “Continuaremos fazendo isso até que sejam tomadas medidas adequadas.”
O movimento começou por reclamações sobre salas superlotadas, falta de docentes e edifícios escolares em mau estado, inicialmente em Seine-Saint-Denis no subúrbio norte de Paris, e desde então expandiu-se pelo país e a algumas universidades.
O primeiro‑ministro Sébastien Lecornu condenou a violência registrada em atos anteriores. Em Parlamento, acusou o partido France Insubmissa (LFI) de tentar "semear o caos" antes da eleição presidencial, de acordo com a BBC. A reportagem também registra que o President Emmanuel Macron se aproxima do fim de seu segundo mandato e que Jean‑Luc Mélenchon, líder do LFI, aparece em segundo lugar nas pesquisas, atrás de Marine Le Pen, conforme a BBC.
O ministro da Educação, Édouard Geffray, disse que desde o início apelou ao diálogo em vez de bloqueios e afirmou que “elementos ultra‑violentos infiltraram os movimentos dos alunos”. O governo ofereceu, entre outras respostas, um site para que estudantes expressem queixas e um período de discussão interna nas escolas numa sexta‑feira, medidas que, segundo a BBC, tiveram pouco impacto até o momento.
O governo informou que, desde o início dos protestos, 215 estudantes e 85 funcionários escolares ficaram feridos; 715 policiais também foram atingidos, segundo a BBC. A autoridade policial IGPN investiga casos em que há acusações de uso “desproporcional da força”.
Um policial foi indiciado por ferir com uma granada lacrimogênea um estudante no Saint‑Ouen‑l’Aumône; a vítima, identificada como Eden, de 14 anos, teria sofrido fratura na mandíbula e perda de dentes, segundo informações do advogado citadas pela BBC. Em outro caso próximo a Lens, um jovem de 15 anos teve a mão amputada após a detonação de uma chamada granada anti‑encirclement; as autoridades afirmaram que ele teria pegado o artefato quando este explodiu, enquanto estudantes dizem que ele foi atingido diretamente após um policial disparar. A granada é considerada arma não letal e o prefeito local declarou que o incidente ocorreu quando policiais enfrentavam um grupo que, segundo as autoridades, atirava pedras e fogos de artifício.
Desde 28 de setembro, a polícia deteve ou parou 6.547 pessoas, informou o ministério do Interior à BBC.
A maior central sindical da France, a CGT, informou estar planejando novas manifestações envolvendo alunos e universitários para quinta‑feira, de acordo com a BBC. O President Macron estava previsto para presidir uma reunião ministerial no Élysée na terça‑feira à noite para avaliar a situação.
A reportagem é baseada em material da BBC, com informações adicionais da Reuters e de correspondentes citados pela BBC.