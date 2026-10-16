Provopar promove bazar beneficente em Curitiba com peças a partir de R$ 10

Evento nesta sexta (16) ocorre das 9h às 13h na sede do Provopar no Batel; pagamentos em Pix ou dinheiro.

O Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) realiza um bazar beneficente em Curitiba com peças a partir de R$ 10, segundo o G1. A ação acontece nesta sexta-feira (16) e terá atendimento das 9h às 13h na sede da instituição, no bairro Batel.

Estão disponíveis roupas masculinas, femininas e infantis, além de utensílios domésticos e artigos de cama, mesa e banho. As compras poderão ser feitas por Pix ou em dinheiro. Todo o valor arrecadado será destinado às ações sociais do Provopar Estadual.

Serviço

Local: Rua Hermes Fontes, 315, Batel — Curitiba

Data: 16 de outubro

Horário: das 9h às 13h

Preços: a partir de R$ 10

Formas de pagamento: Pix ou dinheiro

Fonte: G1.