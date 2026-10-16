Provopar promove bazar beneficente em Curitiba com peças a partir de R$ 10

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) realiza um bazar beneficente em Curitiba com peças a partir de R$ 10, segundo o G1. A ação acontece nesta sexta-feira (16) e terá atendimento das 9h às 13h na sede da instituição, no bairro Batel.
Estão disponíveis roupas masculinas, femininas e infantis, além de utensílios domésticos e artigos de cama, mesa e banho. As compras poderão ser feitas por Pix ou em dinheiro. Todo o valor arrecadado será destinado às ações sociais do Provopar Estadual.
Fonte: G1.