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Provopar promove bazar beneficente em Curitiba com peças a partir de R$ 10

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Evento nesta sexta (16) ocorre das 9h às 13h na sede do Provopar no Batel; pagamentos em Pix ou dinheiro.

O Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) realiza um bazar beneficente em Curitiba com peças a partir de R$ 10, segundo o G1. A ação acontece nesta sexta-feira (16) e terá atendimento das 9h às 13h na sede da instituição, no bairro Batel.

Estão disponíveis roupas masculinas, femininas e infantis, além de utensílios domésticos e artigos de cama, mesa e banho. As compras poderão ser feitas por Pix ou em dinheiro. Todo o valor arrecadado será destinado às ações sociais do Provopar Estadual.

Serviço

  • Local: Rua Hermes Fontes, 315, Batel — Curitiba
  • Data: 16 de outubro
  • Horário: das 9h às 13h
  • Preços: a partir de R$ 10
  • Formas de pagamento: Pix ou dinheiro

Fonte: G1.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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