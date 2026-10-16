Ataque de mísseis dos Houthis ao palácio presidencial em Aden mata cinco, diz ministro

Cinco mortos e 16 feridos após mísseis atingirem o palácio al‑Maashiq; governo afirma que primeiro‑ministro não se feriu e Houthis dizem ter mirado sede militar saudita.

Cinco pessoas morreram e 16 ficaram feridas após um ataque com mísseis dos Houthis contra o palácio presidencial al‑Maashiq na cidade portuária de Aden, no sul do Iêmen, informou o governo.

O ministro da Informação, Moammar al‑Eryani, disse à BBC que o primeiro‑ministro e outros ministros não se feriram quando cinco mísseis balísticos atingiram o palácio.

Vítimas e responsabilidades

O ministro da Saúde do Iêmen, Qasim Buhaibeh, afirmou que as vítimas incluíam pessoas que trabalhavam na guarda do local e funcionários civis. A declaração foi divulgada pelo governo e repercutida pela BBC.

Reações e contexto

O primeiro‑ministro Shaya Zindani condenou o ataque, classificando‑o como “covarde” e como uma “continuação do comportamento criminoso” dos Houthis, segundo o governo.

Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita apoia o governo reconhecido internacionalmente e tem fornecido apoio aéreo a uma ofensiva das forças pró‑governo contra os Houthis. Na mesma reportagem, foi informado que os Houthis têm lançado mísseis e drones contra alvos na Arábia Saudita como retaliação às operações contra áreas que controlam em Iêmen.

Escalada recente

O ataque em Aden ocorre em meio a uma escalada do conflito: no sábado anterior, um ataque Houthi a atingiu o aeroporto internacional de Riade, matando 13 pessoas, descrito pela BBC como o ataque mais letal na Arábia Saudita em mais de uma década.

O vice‑ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Rayed Krimly, acusou o Irã de incentivar os Houthis a ampliar o conflito, segundo a agência AFP citada pela reportagem; o Irã não respondeu imediatamente, embora tenha negado anteriormente o fornecimento de armas aos Houthis, afirmando apoio apenas político.

Impacto humanitário

Desde 6 de agosto, o ministério da Saúde do governo iemenita contabilizou pelo menos 1.282 mortos e 5.890 feridos no atual período de combates, informou a BBC. A ONU informou que cerca de 201.000 pessoas foram deslocadas e registrou um aumento alarmante de casos suspeitos de cólera.

As informações da matéria são baseadas em declarações de autoridades citadas pela BBC e em números divulgados por instituições mencionadas na reportagem.