PSD marca convenção para oficializar Sandro Alex ao governo do PR

O PSD Paraná oficializará, no dia 25 de julho (sábado), a candidatura de Sandro Alex ao Governo do Paraná nas eleições de 2026. A convenção estadual do partido está marcada para as 10h, no Espaço Torres, em Curitiba.

Ex-secretário estadual de Infraestrutura e Logística e deputado federal, Sandro Alex será o candidato do grupo político liderado pelo governador Ratinho Júnior, representando a continuidade da atual gestão. Definido como pré-candidato desde abril, ele integra a equipe do governador desde o primeiro mandato, iniciado em 2019.

Durante o período em que comandou a Infraestrutura, Sandro Alex esteve à frente de obras consideradas estratégicas para o estado, entre elas a construção da Ponte de Guaratuba, a Ponte da Integração Brasil–Paraguai, a Perimetral Leste de Foz do Iguaçu e o início da triplicação da BR-277 entre Curitiba e o Litoral.

Apesar da definição do candidato ao Palácio Iguaçu, a composição da chapa majoritária ainda está em negociação. O PSD ainda não anunciou quem será o candidato a vice-governador, enquanto as articulações para as vagas ao Senado continuam em andamento.

Até o momento, apenas o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) tem a candidatura ao Senado confirmada pelo grupo político. A expectativa é que sua oficialização também ocorra nas convenções partidárias deste mês.

Pela legislação eleitoral, as convenções para escolha dos candidatos podem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Somente após a realização da convenção e o registro da ata na Justiça Eleitoral os partidos poderão solicitar o registro oficial de seus candidatos.

O Espaço Torres fica na Avenida Presidente Kennedy, 2377, em Curitiba