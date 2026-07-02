Uma tragédia marcou a noite deste domingo (28) em Marialva. A jovem Adueli Rosa, de 29 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Cristóvão Colombo, nas proximidades da região central da cidade.

De acordo com as informações, Adueli seguia de motocicleta para o trabalho acompanhada da filha, de 14 anos, quando uma caminhonete, que realizava uma conversão à esquerda para acessar um posto de combustíveis, atravessou a pista e atingiu a motocicleta.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros realizaram manobras de reanimação por mais de 45 minutos, mas a jovem não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local.

A tragédia comoveu familiares e amigos, já que Adueli havia comemorado seu aniversário na última sexta-feira (26) e tinha o casamento marcado para esta segunda-feira (29).

A filha da vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital. Apesar da gravidade das lesões, seu estado de saúde foi estabilizado e, conforme as primeiras informações, ela não corre risco de morte.

O motorista da caminhonete passou mal após o acidente, apresentando um pico de glicemia, sendo encaminhado ao Pronto Atendimento de Marialva para avaliação médica.

A Polícia Militar, a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local realizando os procedimentos de praxe. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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