Quanto rende o prêmio deste sábado na poupança?

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Neste sábado (27) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3721 da Lotofácil. Com uma estimativa de prêmio de R$ 2 milhões, o sorteio desta noite atrai apostadores de todo o Brasil. O evento está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Com a taxa Selic em 14,25% ao ano, a poupança segue com a rentabilidade travada no seu teto por lei: 0,5% ao mês + a Taxa Referencial (TR).
Considerando a média recente da TR, o rendimento total gira em torno de 0,67% ao mês.
|Período
|Rendimento Estimado
|Total Acumulado
|No 1º mês
|~R$ 13.400,00
|R$ 2.013.400,00
|Após 1 ano (12 meses)
|~R$ 167.200,00
|R$ 2.167.200,00
Para apostar na Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória por meio da “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. No entanto, o apostador que deseja aumentar suas chances pode marcar mais dezenas, o que altera o valor do bilhete:
A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil justamente por sua probabilidade amigável em comparação a outros jogos.
Para quem quer gastar menos e jogar com mais dezenas, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão com até 100 cotas (a depender da quantidade de números jogados), sendo uma excelente opção para apostar em grupo.
Para mais detalhes e atualizações de rateio oficial, você pode consultar o site oficial das Loterias Caixa.
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