"¿Repetición del 3-2 de Tokio? ¡Despierta del sueño!" Japón no puede con Brasil: 'Predicción de supercomputadora'... "Probabilidad de clasificación a octavos de final apenas del 30%"

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Imagen del partido amistoso entre Japón y Brasil celebrado en octubre del año pasado. /AFPBBNews=NEWS1

Se pronostica que Japón se encuentra en una desventaja abrumadora frente a Brasil.

El próximo día 30, a las 2:00 (hora de Corea), se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas (EE. UU.), el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica.

El día 26, medios extranjeros como ESPN Brasil citaron un análisis de supercomputadora de la entidad de estadísticas futbolísticas ‘Opta’, que predijo una probabilidad del 69,1 % de clasificación a octavos de final para Brasil y del 30,9 % para Japón.

Este resultado refleja el rendimiento en la fase de grupos y la diferencia objetiva de calidad entre ambos equipos. Brasil, tras lograr tres victorias consecutivas en el Grupo C (9 puntos), avanzó a la fase eliminatoria como líder de su grupo con facilidad.

En particular, Brasil ha demostrado ser fuerte en la primera ronda eliminatoria (anteriormente octavos de final), habiendo superado en las últimas ocho Copas Mundiales, sin excepción alguna, dicha fase tras su eliminación en octavos de final en la Copa Mundial de 1990 en Italia.

Jugadores de la selección de Brasil. /AFPBBNews=NEWS1

Japón, dirigido por el entrenador Hajime Moriyasu, avanzó a octavos de final como segundo del Grupo F con un balance de una victoria y dos empates (5 puntos). Tras un partido reñido contra Países Bajos que terminó 2-2, venció a Túnez por 4-0 y empató 1-1 con Suecia.

Este es el primer encuentro entre ambas naciones en un Mundial desde el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de 2006 en Alemania. En aquella ocasión, Brasil derrotó a Japón por 4-1, gracias a goles dobles de Ronaldo y otros.

Sin embargo, también existen pronósticos de que este partido podría ser un encuentro reñido. Japón ya había logrado una victoria por la cuenta de 3-2 ante Brasil, dirigido por el entrenador Carlo Ancelotti, en un partido amistoso celebrado en Tokio en octubre del año pasado.

Ritsu Doan (en el centro) celebra tras marcar un gol. /AFPBBNews=NEWS1

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