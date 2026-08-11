Quatro passageiros são retirados de avião no Paraná após ‘piada’ sobre bomba em bagagem

Quatro passageiros foram retirados de um voo comercial no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na segunda-feira (10), após um deles fazer uma “piada” relacionada a bomba em sua bagagem durante o embarque. A informação foi confirmada pela Polícia Federal.

Segundo a Polícia Federal, os dois casais embarcavam com destino a Curitiba e carregavam volumes adquiridos em lojas do próprio aeroporto. O comentário sobre bomba aconteceu quando um dos passageiros auxiliava na retirada de uma caixa de som da cabine, que precisaria ser despachada devido ao seu tamanho e peso.

Procedimentos após a ameaça falsa

A comissária responsável pelo voo reportou imediatamente a situação ao comandante, que determinou a retirada dos passageiros do avião e acionou a Polícia Federal. Os dois casais foram conduzidos para depoimento na delegacia local, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de comunicação falsa de crime.

A Polícia Federal realizou avaliação de risco e adotou as medidas de segurança para liberar o voo posteriormente.

Advertência da Polícia Federal sobre comentários em aeroportos

Conforme comunicado da corporação, qualquer brincadeira ou comentário sobre bombas, explosivos ou ameaças em ambientes aeroportuários é tratado com rigor. Tais situações podem resultar em impedimento de embarque, retirada compulsória, acionamento de protocolos de segurança e até atrasos ou cancelamentos de voos, além das consequências criminais e administrativas cabíveis.

Novas regras para passageiros indisciplinados a partir de setembro

A partir de setembro, uma nova resolução passa a vigorar com medidas mais severas para condutas indisciplinadas em aeroportos. Entre elas, está a possibilidade de suspensão do direito de embarque em qualquer aeroporto nacional por até um ano, além da aplicação de multas conforme o caso.

A Polícia Federal reforçou a orientação para que os passageiros evitem qualquer tipo de brincadeira ou ameaça relacionada a artefatos perigosos durante procedimentos de embarque, mesmo sem intenção real de provocar emergência.

Ocorrência semelhante em Curitiba

Em outro episódio registrado pela Polícia Federal em Curitiba, um passageiro foi impedido de embarcar em voo para São Paulo após causar tumulto e se envolver em desentendimentos com outros viajantes e a equipe da aeronave. Após a intervenção, o voo foi liberado para seguir viagem.

Perguntas frequentes

O que é considerado comunicação falsa de crime?

Comunicação falsa de crime ocorre quando alguém relata uma ameaça ou delito inexistente, como no caso da brincadeira sobre bomba na bagagem, o que pode desencadear ações de segurança e consequências legais.

Quais as penalidades para passageiros indisciplinados em aeroportos?

A partir de setembro, as penalidades podem incluir suspensão do direito de embarque por até um ano e aplicação de multas, conforme determina nova resolução sobre conduta de passageiros.

Como as autoridades lidam com situações que envolvam ameaças falsas em voos?

A Polícia Federal realiza avaliação de risco imediata, aciona protocolos de segurança, pode retirar passageiros do voo e registrar ocorrências para investigação e aplicação da lei.