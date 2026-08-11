Palmeiras bate Taubaté pela sexta rodada do Paulistão F – Palmeiras

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O Palmeiras venceu o Taubaté, na noite desta terça-feira (11), por 1 a 0, em duelo válido pela sexta rodada do Paulistão F, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). O gol foi marcado por Taina Maranhão.

As Palestrinas ocupam a vice-liderança do estadual com 13 pontos marcados em seis jogos. No total, são quatro vitórias, um empate, uma derrota, nove gols marcados e dois sofridos.

O jogo

As Palestrinas começaram o duelo a todo vapor e criaram as melhores oportunidades de gol do primeiro tempo. As mais perigosas aconteceram aos 18 e 29 minutos, quando Glaucia e Raissa Bahia, respectivamente, cabecearam a bola no travessão. O duelo terminou parcialmente empatado em 0 a 0 no período.

Na segunda etapa, o Verdão voltou determinado a sair vencedor e abriu o placar aos dois minutos com um golaço de Taina Maranhão. A equipe teve outras oportunidades, mas o duelo terminou com vitória palmeirense por 1 a 0.

Palmeiras Feminino: Ravena, Poliana, Ingryd Lima (Brena Carolina), Glaucia (Vitorinha), Taina Maranhão, Duda Santos (Melanie), Emily Assis, Andressinha, Carla Tays, Raissa Bahia (Ana Flávia) e Rhay Coutinho (Ana Guzmán). Técnica: Rosana Augusto.

Confira os jogos do Palmeiras na primeira fase do Paulista Feminino:

06/05 – Palmeiras 5 x 0 Mirassol – Arena Crefisa Barueri

Gols: Diany Martins (duas vezes), Glaucia, Emily Assis e Greicy Landazury

14/05 – Santos 0 x 0 Palmeiras – Vila Belmiro

21/05 – Ferroviária 2 x 1 Palmeiras – Arena Fonte Luminosa

Gol: Ana Guimarães

18/07 – Palmeiras 1 x 0 São Paulo – Arena Crefisa Barueri

Gol: Emily Assis

29/07 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians – Arena Crefisa Barueri

Gol: Giovanna Campiolo

11/08 – Taubaté 0 x 1 Palmeiras – Martins Pereira

Gol: Taina Maranhão