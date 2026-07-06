quem é Isabel Johansen, mulher de Haaland que acompanha a Noruega na Copa do Mundo

Erling Haaland voltou a ser decisivo na Copa do Mundo ao marcar os dois gols da vitória da Noruega sobre o Brasil, resultado que garantiu a inédita classificação da seleção escandinava às quartas de final. Mas, fora das quatro linhas, outra personagem também vem chamando atenção durante o torneio: Isabel Haugseng Johansen, companheira do atacante e presença constante nas arquibancadas.

Após a vitória sobre o Brasil, Isabel compartilhou fotos da festa norueguesa nas redes sociais e resumiu o sentimento em apenas uma palavra: “Loucura”. A publicação rapidamente repercutiu entre torcedores da seleção e fãs do camisa 9 do Manchester City.

Isabel Johansen, companheira discreta de Haaland e ex-jogadora de futebol — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Embora tenha se tornado conhecida devido ao relacionamento com Haaland, Isabel construiu uma trajetória própria ligada ao esporte.

Assim como Haaland, Isabel nasceu e cresceu em Bryne, pequena cidade no sudoeste da Noruega.

Os dois se conheceram ainda crianças, quando frequentavam o mesmo ambiente esportivo. Ambos passaram pelas categorias de base do Bryne FK, clube onde Haaland iniciou sua carreira antes de despontar no futebol europeu. Na época, Isabel também jogava futebol e defendia as equipes femininas da agremiação.

Isabel Johansen, companheira discreta de Haaland e ex-jogadora de futebol — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em participação no canal oficial de Haaland no YouTube, ela brincou ao lembrar suas características dentro de campo.

— Para ser sincera, eu nunca fui ótima no drible. Meu forte era correr. Eu tinha velocidade.

Apesar da experiência no futebol, Isabel decidiu não seguir carreira profissional e passou a se dedicar a projetos pessoais.

Embora a amizade exista desde a adolescência, o relacionamento começou apenas em 2021. Segundo revelou o próprio Haaland em entrevista à emissora norueguesa NRK, foi Isabel quem tomou a iniciativa e enviou a primeira mensagem ao atacante. Em dezembro de 2024, o casal teve o primeiro filho.

Apesar da enorme popularidade de Haaland, eles optaram por preservar completamente a identidade da criança. Até hoje, nem o nome, nem imagens do filho foram divulgados publicamente.

O atacante já afirmou em entrevistas que a chegada do bebê mudou sua rotina e trouxe maior equilíbrio emocional durante a carreira.

Desde então, o casal mantém um relacionamento discreto, longe da intensa exposição comum às grandes estrelas do futebol.

Em entrevistas, Isabel já contou que acompanhava a evolução de Haaland desde muito antes da fama internacional, quando ambos ainda participavam de encontros entre amigos e familiares em Bryne.

Em dezembro de 2024, o casal teve o primeiro filho. Apesar da enorme popularidade de Haaland, eles optaram por preservar completamente a identidade da criança. Até hoje, nem o nome, nem imagens do filho foram divulgados publicamente.

O atacante já afirmou em entrevistas que a chegada do bebê mudou sua rotina e trouxe maior equilíbrio emocional durante a carreira. Mesmo evitando entrevistas e aparições públicas frequentes, Isabel acompanha Haaland nos momentos mais importantes da carreira.

Ela esteve presente em jogos decisivos do Manchester City, acompanhou o atacante em cerimônias de premiação e também tem marcado presença durante a Copa do Mundo de 2026.

Após a classificação histórica diante do Brasil, voltou a ganhar destaque ao publicar registros da festa da torcida norueguesa e celebrar a campanha da seleção.

Com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, Isabel também atua como influenciadora digital. Ao contrário de outras companheiras de jogadores, porém, costuma compartilhar apenas parte da rotina, evitando expor excessivamente a vida familiar ou detalhes do relacionamento com Haaland.