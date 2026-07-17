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QUEM ENTENDE DE CHOPP SABE A DIFERENÇA!
O colarinho não é apenas um detalhe na hora de servir. Ele preserva o aroma, ajuda a manter a temperatura ideal e proporciona uma experiência muito mais saborosa a cada gole.
Na Bortoli Chopp, cada copo é servido com qualidade, cuidado e no ponto certo, garantindo o equilíbrio perfeito entre cremosidade, sabor e refrescância.
Seja para reunir os amigos, celebrar momentos especiais ou tornar seu evento inesquecível, escolha um chopp que faz a diferença do primeiro ao último gole.
📲 Garanta já o seu pelo WhatsApp e faça sua reserva:
🍺 Bortoli Chopp – (44) 98844-8356
👉 @choppcoloniaubirata
Bortoli Chopp. Qualidade que você vê, sente e saboreia. 🍻
Venda proibida para menores de 18 anos. Beba com moderação.
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