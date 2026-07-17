São Paulo e Santa Catarina concentram 52% do impacto do tarifaço dos EUA

Os estados de São Paulo e Santa Catarina concentram 52% do impacto das tarifas de 25% anunciadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Dos US$ 7,4 bilhões em vendas afetadas, US$ 3 bilhões têm origem em São Paulo, o que representa 41,6% do total e equivale a 20% das exportações paulistas aos EUA. Santa Catarina enfrenta situação mais crítica, com 68% das exportações aos EUA atingidas pelas tarifas.

As informações são da Agência Brasil.

Os dados foram divulgados pela Agência Brasileira para Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), ligada ao Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria. A agência anunciou um plano de R$ 130 milhões para auxiliar as empresas a diversificarem seus mercados.

O setor madeireiro do Paraná também será bastante afetado. O Brasil fornece 30% das importações de madeira dos EUA, e 66,7% desse total tem origem no Paraná. O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, comentou que a medida prejudica empresas paranaenses, importadores americanos, a construção civil dos EUA e compradores de casas, com impacto na inflação americana.

O Escritório do Representante Comercial dos EUA confirmou a tarifa adicional de 25% em parte dos produtos brasileiros alegando práticas desleais no comércio. O governo brasileiro rejeita as justificativas. As novas tarifas entram em vigor no dia 22 de julho e devem afetar 19,2% do total exportado ao país.

Além da madeira, o granito brasileiro também foi incluído no tarifaço. Os EUA importam 36% do granito do Brasil, material usado na construção civil. Müller afirmou que não há como os americanos substituírem rapidamente o fornecimento de madeira e granito brasileiros por outros países.