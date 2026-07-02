🍺 QUEM ENTENDE DE CHOPP SABE A DIFERENÇA!

O colarinho não é apenas um detalhe na hora de servir. Ele preserva o aroma, ajuda a manter a temperatura ideal e proporciona uma experiência muito mais saborosa a cada gole.

Na Bortoli Chopp, cada copo é servido com qualidade, cuidado e no ponto certo, garantindo o equilíbrio perfeito entre cremosidade, sabor e refrescância.

Seja para reunir os amigos, celebrar momentos especiais ou tornar seu evento inesquecível, escolha um chopp que faz a diferença do primeiro ao último gole.

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🍺 Bortoli Chopp – (44) 98844-8356

Bortoli Chopp. Qualidade que você vê, sente e saboreia. 🍻

Venda proibida para menores de 18 anos. Beba com moderação.

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