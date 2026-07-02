Seleção de ações para junho prioriza viés defensivo | Finanças

O fim da guerra entre Estados Unidos e Irã tende a trazer menos incertezas para o mercado. Mesmo assim, os analistas continuam com um viés mais conservador na hora de escolher as melhores ações para julho. O segmento financeiro segue com o maior número de representantes na Carteira Valor. As exportadoras também continuam com forte apelo e podem ganhar mais força em um cenário geopolítico menos adverso. No geral, analistas priorizaram ações que apresentaram não só bons resultados, mas também perspectivas positivas para os próximos trimestres.