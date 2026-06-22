Quina de São João sobe para R$ 260 mi; veja como apostar – 20/06/2026 – Cotidiano

A Caixa Econômica Federal anunciou neste sábado (20) um aumento no valor do prêmio da Quina de São João 2026, que agora será de R$ 260 milhões. Anteriormente, o sorteiro especial tinha premiação estimada em R$ 250 milhões para quem acertar os números das cinco bolinhas que cairão no próximo domingo (28).

O sorteio, correspondente ao concurso 7051, será realizado às 14h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo (SP). As apostas se encerram às 22h do sábado (27). Os apostadores podem fazê-las numa casa lotérica credenciada do país (em volantes específicos do concurso especial), pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial das Loterias Caixa na internet.

Já o período para os bolões se encerra no domingo, às 13h. Até a realização do concurso especial, as edições regulares da Quina estão suspensas.

Como jogar na Quina de São João 2026

Cada aposta simples da Quina custa R$ 3. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Há também a opção “Surpresinha”, que deixa o sistema escolher os números.

Ganham prêmios aqueles que acertarem 2, 3, 4 e 5 números no jogo. Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os ganhadores da segunda faixa (4 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. São permitidos de 2 a 50 participantes em cada bolão.

Números mais sorteados

Na história da Quina de São João, o número 55 foi o mais sorteado, seguido do 14 e do 15. Veja a lista dos números mais sorteados desde 2011, quando o concurso foi realizado pela primeira vez.