Realidade virtual traz história de senadores ao Festival de Brasília em experiências imersivas inéditas

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro inova ao integrar o projeto Visita 360, do Senado Federal, levando a realidade virtual para dentro do evento cultural.

Os visitantes do festival têm a oportunidade de explorar a vida de grandes figuras políticas brasileiras por meio de produções audiovisuais que utilizam tecnologia de realidade virtual. A iniciativa busca aproximar o público de fatos históricos de maneira interativa e envolvente.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o projeto está presente no evento até o próximo sábado, dia 19 de setembro. A ação integra a programação oficial deste ano, oferecendo uma experiência tecnológica diferenciada para quem prestigia o cinema nacional.

Tecnologia a serviço da memória política

A experiência é composta por três produções principais, que são os curtas O Sonho de Abdias, Encontro com Darcy e Eunice – A Primeira Senadora. Cada um desses títulos foca na trajetória de vida de importantes nomes que marcaram a história do Legislativo brasileiro.

Para garantir a imersão, os espectadores utilizam equipamentos específicos, incluindo óculos de realidade virtual e fones de ouvido. O conforto é garantido por poltronas giratórias, que permitem que o público acompanhe cenas marcantes de 360 graus conforme a narrativa avança.

Como vivenciar a experiência no Festival

A proposta do projeto Visita 360 é transformar o aprendizado histórico em algo dinâmico. Ao colocar os óculos especiais, o público é transportado para cenários que recriam momentos cruciais da atuação de Abdias Nascimento, Darcy Ribeiro e Eunice Michiles.

A próxima exibição aberta ao público está confirmada para este sábado, no Cine Brasília. É uma oportunidade para os amantes de cinema e história conhecerem de perto como a tecnologia pode preservar e difundir o legado de personalidades políticas do país.

FAQ – Perguntas Frequentes

O que é o projeto Visita 360?É uma iniciativa do Senado Federal que utiliza realidade virtual para contar histórias de políticos Brasileiro, permitindo que o público vivencie cenas históricas com óculos especiais.

Quais figuras políticas são retratadas?

As produções atuais focam nas trajetórias de Abdias Nascimento, Darcy Ribeiro e Eunice Michiles.

Até quando o projeto fica no Festival de Brasília?

A programação do festival segue até o próximo sábado, dia 19 de setembro de 2026.

Onde acontecerá a próxima exibição?

A próxima exibição do projeto está marcada para ocorrer no Cine Brasília, também no sábado.

É necessário algum equipamento extra?

Não, o projeto fornece todo o equipamento necessário, como óculos de realidade virtual, fones de ouvido e poltronas giratórias para a imersão completa.