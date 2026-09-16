Realidade virtual traz história de senadores ao Festival de Brasília em experiências imersivas inéditas

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Os visitantes do festival têm a oportunidade de explorar a vida de grandes figuras políticas brasileiras por meio de produções audiovisuais que utilizam tecnologia de realidade virtual. A iniciativa busca aproximar o público de fatos históricos de maneira interativa e envolvente.
Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o projeto está presente no evento até o próximo sábado, dia 19 de setembro. A ação integra a programação oficial deste ano, oferecendo uma experiência tecnológica diferenciada para quem prestigia o cinema nacional.
A experiência é composta por três produções principais, que são os curtas O Sonho de Abdias, Encontro com Darcy e Eunice – A Primeira Senadora. Cada um desses títulos foca na trajetória de vida de importantes nomes que marcaram a história do Legislativo brasileiro.
Para garantir a imersão, os espectadores utilizam equipamentos específicos, incluindo óculos de realidade virtual e fones de ouvido. O conforto é garantido por poltronas giratórias, que permitem que o público acompanhe cenas marcantes de 360 graus conforme a narrativa avança.
A proposta do projeto Visita 360 é transformar o aprendizado histórico em algo dinâmico. Ao colocar os óculos especiais, o público é transportado para cenários que recriam momentos cruciais da atuação de Abdias Nascimento, Darcy Ribeiro e Eunice Michiles.
A próxima exibição aberta ao público está confirmada para este sábado, no Cine Brasília. É uma oportunidade para os amantes de cinema e história conhecerem de perto como a tecnologia pode preservar e difundir o legado de personalidades políticas do país.
O que é o projeto Visita 360?É uma iniciativa do Senado Federal que utiliza realidade virtual para contar histórias de políticos Brasileiro, permitindo que o público vivencie cenas históricas com óculos especiais.
Quais figuras políticas são retratadas?
As produções atuais focam nas trajetórias de Abdias Nascimento, Darcy Ribeiro e Eunice Michiles.
Até quando o projeto fica no Festival de Brasília?
A programação do festival segue até o próximo sábado, dia 19 de setembro de 2026.
Onde acontecerá a próxima exibição?
A próxima exibição do projeto está marcada para ocorrer no Cine Brasília, também no sábado.
É necessário algum equipamento extra?
Não, o projeto fornece todo o equipamento necessário, como óculos de realidade virtual, fones de ouvido e poltronas giratórias para a imersão completa.