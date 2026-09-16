O retorno do projeto Música no Museu ao Museu Nacional de Belas Artes marca uma nova fase para a Cultural carioca após oito anos de ausência no local.

O tradicional projeto Música no Museu está de volta ao seu berço original, o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), localizado no Rio de Janeiro. A iniciativa, que promove a circulação de concertos por diversos Espaço, retoma suas atividades no museu após um intervalo de oito anos, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Criado originalmente em 1997, o projeto consolidou-se ao longo das décadas, expandindo sua atuação para várias regiões do Brasil e do mundo. O idealizador e diretor do Música no Museu, Sérgio da Costa e Silva, destaca que a trajetória incluiu desde apresentações mensais até concertos em palcos internacionais de prestígio, como o Carnegie Hall, em Nova York.

As atividades no MNBA haviam sido interrompidas em 2018, período que antecedeu o planejamento de reformas estruturais no prédio. Com o fechamento total do espaço em 2020 e a reabertura gradual iniciada apenas em setembro de 2025, o retorno do projeto Música simboliza um marco importante para a revitalização da agenda cultural do museu.

Programação especial de reabertura

O retorno ao MNBA acontece de forma estratégica durante a 1ª Semana de Arte do Rio de Janeiro. A reabertura de três galerias que estavam em obras permite que o público volte a apreciar música clássica no ambiente histórico do museu. Segundo a organização, a parceria prevê apresentações mensais fixas no calendário local.

O evento de celebração deste retorno é a versão latino-americana do 21° RioHarpFestival, que teve início nesta quarta-feira (16). A abertura foi marcada por um recital do harpista Argentina Walter Morato. A programação completa do festival conta com 23 concertos que se estendem até o dia 27 deste mês, envolvendo artistas de diversos países, como Paraguai, Venezuela, Chile e Uruguai.

Expansão e celebrações futuras

Embora o MNBA seja o destaque desta retomada, o festival espalha sua programação por diversos pontos estratégicos da capital carioca. Além do museu, locais como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Museu da Justiça e o Palácio Tiradentes também recebem concertos, reforçando a capilaridade da música erudita na cidade.

O horizonte para os próximos anos é de comemorações conjuntas. Conforme explica Sérgio da Costa e Silva, o ano de 2027 será emblemático, pois marcará o aniversário de 90 anos do Museu de Belas Artes e, simultaneamente, os 30 anos de existência do Música no Museu, consolidando uma trajetória de fomento à Cultural.

Perguntas frequentes sobre o projeto

Por que o Música no Museu ficou ausente do MNBA por 8 anos?

O projeto suspendeu as atividades em 2018 devido ao planejamento de reformas no museu, que culminaram no fechamento total do espaço em 2020.

Quando o Museu Nacional de Belas Artes foi reaberto?

O processo de reabertura do MNBA ocorreu de forma gradual, tendo início em setembro de 2025.

Qual evento marca o retorno do projeto ao museu?

O retorno ocorre com a versão latino-americana do 21° RioHarpFestival, que integra a 1ª Semana de Arte do Rio de Janeiro.

Onde posso conferir a programação completa dos concertos?

A programação completa com todos os locais e horários das apresentações do festival pode ser consultada diretamente pela internet.

Haverá apresentações fixas no museu daqui para frente?

Sim, a organização confirmou que serão realizadas apresentações mensais no MNBA como parte da continuidade do projeto Música no Museu.