Rebeldes de Tigray dizem ter se retirado temporariamente de Mekelle; governo passa a controlar a capital regional

TPLF afirma ter saído por risco a civis; moradores relatam presença de forças pró-governo e telefonia voltou em partes da cidade

segundo BBC por Teklemariam Bekit e Jack Burgess, publicada em 4 de outubro de 2026, forças do Tigray People’s Liberation Front (TPLF) anunciaram a retirada temporária de Mekelle, a capital da região de Tigray, enquanto o combate com o exército federal se aproxima da cidade.

Dois moradores de Mekelle disseram à BBC que forças pró-governo agora controlam a cidade e que o TPLF a abandonou. Um dos residentes relatou ainda que os serviços de telefonia móvel parecem ter sido restabelecidos em partes da cidade.

Contexto do conflito e impacto humanitário

Nas últimas semanas houve combate entre o TPLF e forças federais, junto com aliados, em partes das regiões de Tigray, Afar e Amhara, conforme relatado pela BBC. O texto lembra que um conflito anterior, encerrado em 2022 por um acordo mediado pela União African conhecido como Acordo de Pretória, deixou consequências graves: o mediador da UA estimou cerca de 600.000 mortos naquela guerra.

A reportagem também observa que, nos últimos meses, as relações entre as partes se deterioraram, com acusações mútuas de violações do acordo de paz. Em setembro, o TPLF integrou uma aliança com outros seis movimentos armados, incluindo a milícia Fano, cuja declaração de objetivo é a remoção do governo de Abiy Ahmed, segundo a BBC.

A matéria cita ainda que Etiópia e Eritrea cortaram relações diplomáticas após Addis Ababa acusar Asmara de apoiar a nova aliança — acusação negada por Eritrea — e que houve trocas de expulsões de diplomatas entre Etiópia e Egito após acusações de apoio aos rebeldes. A ONU alertou para a interrupção de operações humanitárias na região e pediu acesso seguro e desimpedido às populações em necessidade.

Informações desta matéria são da BBC, segundo BBC de Teklemariam Bekit e Jack Burgess publicada em 4 de outubro de 2026.