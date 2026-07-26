Receita de quiche de milho com farinha de rosca: aprenda o segredo da chef para um prato prático e irresistível

Aprenda a preparar uma deliciosa quiche de milho com farinha de rosca que une a sofisticação francesa com o sabor marcante dos ingredientes rurais brasileiros.

A quiche, tradicional torta aberta de origem francesa, conquistou o paladar dos brasileiros ao longo dos anos. Recentemente, uma adaptação criativa tem ganhado destaque por unir praticidade e um sabor caseiro inconfundível.

Na região rural da Lapa, na área metropolitana de Curitiba, a chef Arlete Zbonik desenvolveu uma versão especial. Ela utiliza ingredientes colhidos em horta orgânica e a farinha de rosca como elemento principal da massa.

Conforme informações divulgadas pela chef Arlete Zbonik, essa quiche de milho é uma opção rápida e cremosa para diversas ocasiões, sendo uma excelente forma de aproveitar pães amanhecidos na cozinha.

O preparo da base e o toque especial da farinha

Para começar a receita, o segredo está na base. Com as mãos, misture a farinha de rosca com a manteiga até formar uma farofa, reservando uma parte para finalizar. A chef utiliza pães amanhecidos, que são torrados e processados, para garantir a textura ideal.

Molde essa farofa no fundo de uma forma, preferencialmente de fundo removível. Leve ao forno a 180°C por apenas 3 minutos, tempo suficiente para dar a liga necessária antes de adicionar o recheio cremoso e saboroso.

Criando o recheio cremoso de milho

O molho é o coração desta quiche de milho. Em uma panela, derreta a manteiga e adicione o alho picado junto com as farinhas, de trigo e integral. Mexer bem nesse momento é fundamental para tostar os ingredientes e evitar que o molho empelote.

Adicione o leite aos poucos, mantendo o fogo baixo e mexendo sempre, até obter uma consistência firme. Após esfriar, incorpore a gema, a nata, a cebolete e os 300 gramas de milho verde cozido, misturando tudo com cuidado para garantir a cremosidade.

Montagem e finalização no forno

Com a base pré-assada, espalhe o recheio uniformemente. Cubra com 200 gramas de queijo de sua preferência, como meia-cura, parmesão ou muçarela, e polvilhe salsão desidratado em pó para um toque aromático especial.

Finalize espalhando a farinha de rosca restante e decorando com tomates-cereja e pimenta-biquinho. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 10 a 15 minutos, até que a quiche de milho esteja firme e levemente dourada.

Dicas para o sucesso da sua receita

Para um resultado impecável, lembre-se de deixar a torta descansar por alguns minutos antes de cortar. Isso garante que o recheio se estabilize, facilitando o corte e mantendo a apresentação bonita para servir aos convidados.

Essa versão da quiche de milho é extremamente versátil e permite adaptações conforme os ingredientes que você tem na despensa. A combinação da farinha de rosca com o milho cria uma experiência gastronômica única, valorizando o sabor natural dos alimentos.