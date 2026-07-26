Mulher é mantida em cárcere privado e consegue pedir socorro à PM de dentro do banheiro

Ontem, sábado (26), um caso de violência doméstica em Toledo mobilizou equipes da Polícia Militar, após uma mulher ser mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro em um apartamento da cidade. O episódio ocorreu por volta das 3h30, quando a Central de Emergência recebeu um pedido de socorro feito discretamente pela vítima.

Ao chegar ao condomínio indicado, os policiais não conseguiram contato imediato com a solicitante e precisaram do auxílio de moradores para localizar o apartamento. Mesmo diante de movimentação suspeita no interior do imóvel, os ocupantes inicialmente não atenderam aos chamados da equipe policial.

Após alguns minutos e com a iminência de arrombamento da porta, um homem abriu a entrada e se identificou como namorado da vítima. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, apenas chaves de veículos. Em seguida, os policiais encontraram a mulher que havia feito o pedido de socorro.

Segundo relato da vítima, ela mantinha um relacionamento com o suspeito há alguns meses e, nesse período, teria sofrido diversas situações de violência psicológica. Na data do ocorrido, após uma discussão, o homem teria ficado agressivo, segurando-a pelos braços e chacoalhando-a. Ao tentar sair do apartamento, a mulher foi impedida pelo companheiro, que trancou a porta, restringindo sua liberdade de locomoção. Temendo pela própria segurança, ela se refugiou no banheiro, de onde conseguiu acionar a Polícia Militar.

Ainda de acordo com a vítima, ao perceber que a polícia havia sido chamada, o agressor teria cortado os meios de comunicação do imóvel para dificultar o contato dela com terceiros. A mulher permaneceu trancada contra a vontade até a chegada da equipe policial.

Durante a intervenção, a vítima não apresentava lesões aparentes, mas relatou agressão física, violência psicológica, impedimento de saída e supressão dos meios de comunicação. Ela foi orientada sobre seus direitos, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e manifestou desejo de representar criminalmente contra o autor.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a vítima, à Delegacia de Polícia Civil de Toledo para os procedimentos legais cabíveis.