Receita Federal convoca 498 mil contribuintes para regularizar Pendência na malha fina até o dia 20 de outubro

A Receita Federal iniciou o envio de avisos para quase 500 mil contribuintes com Pendência no Imposto de Renda 2026, visando a regularização voluntária antes das notificações formais.

A Receita Federal começou a enviar notificações para 498.487 contribuintes que tiveram a sua Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2026 retida na malha fina. O objetivo desta ação é permitir que o cidadão corrija eventuais erros ou omissões de forma voluntária, evitando assim processos administrativos mais rigorosos.

O envio dos avisos está sendo realizado em lotes semanais e segue até o dia 20 de outubro. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a regularização antecipada é uma medida estratégica para que o contribuinte resolva inconsistências sem a necessidade de comparecer presencialmente a uma unidade do Fisco.

A orientação do órgão é que o contribuinte não ignore a pendência. Ao realizar a retificação de forma espontânea, é possível reduzir significativamente o risco de aplicação de multas, além de evitar que o recebimento da restituição sofra atrasos desnecessários.

Como verificar se você está na malha fina

Para saber se a sua declaração foi retida, o contribuinte deve acessar o serviço Meu Imposto de Renda, disponível tanto no site oficial da Receita Federal quanto no aplicativo para celulares. É indispensável possuir uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro para ter acesso aos detalhes da situação fiscal.

Dentro da plataforma, caso a declaração esteja retida, o status aparecerá como Com Pendência. Ao clicar nessa notificação, o sistema detalhará exatamente o motivo da retenção e oferecerá as orientações necessárias para que o cidadão possa regularizar a situação por conta própria, sem sair de casa.

Passo a passo para a regularização

Após identificar o erro, o contribuinte deve conferir se os valores informados na declaração original estão corretos e reunir todos os documentos que comprovem essas informações. Caso seja constatada uma omissão ou um erro de digitação, a solução é enviar uma declaração retificadora pelos canais digitais do órgão.

Se, por outro lado, o contribuinte verificar que as informações enviadas estão corretas e possuir documentos comprobatórios, a orientação é não realizar alterações na declaração. Nesse caso, basta guardar a documentação e aguardar uma eventual solicitação de esclarecimentos por parte da Receita Federal.

Erros mais comuns que levam à malha fina

A Receita Federal listou alguns dos equívocos mais frequentes que fazem a declaração cair na malha fina. Entre eles estão o esquecimento de informar rendimentos pontuais recebidos durante o ano, a ausência de rendimentos de dependentes e a falta de declaração de todos os rendimentos de aposentadoria quando há mais de uma fonte pagadora.

Outros erros comuns incluem informar o ano ou valor errado de despesas médicas, incluir gastos não dedutíveis como despesas de saúde e classificar o plano VGBL como previdência privada dedutível. A Receita reforça que o VGBL não pode ser usado para reduzir a base de cálculo do imposto.

Perguntas Frequentes

Preciso ir a uma unidade da Receita Federal para corrigir minha declaração? Não, todo o processo pode ser feito de forma digital através do serviço Meu Imposto de Renda no site ou aplicativo.

O que acontece se eu não regularizar a pendência? A Receita pode enviar uma intimação ou notificação oficial, o que aumenta o risco de multas e pode atrasar o pagamento da sua restituição.

Como saber o motivo da minha declaração estar retida? Basta acessar o portal Meu Imposto de Renda com sua conta Gov.br, verificar o status Com Pendência e clicar na opção para visualizar o motivo da retenção.

O que devo fazer se minha declaração estiver correta? Não faça alterações. Apenas guarde os comprovantes e documentos que sustentam as informações prestadas e aguarde uma possível solicitação da Receita.

Qual o prazo para as cartas serem enviadas? O envio das cartas pelo Projeto Cartas 2026 ocorre em lotes semanais, seguindo até o dia 20 de outubro.