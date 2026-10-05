Reeleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas projeta novo mandato com foco em ampliar entregas e consolidar projetos para o estado

Após vitória expressiva nas urnas, Tarcísio de Freitas reafirma compromisso com o desenvolvimento de São Paulo e promete acelerar o ritmo de obras e ações sociais para os próximos quatro anos

O governador Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, foi reeleito neste domingo, dia 4 de outubro de 2026, para comandar o estado de São Paulo por mais um mandato. A vitória foi consolidada logo no primeiro turno, superando o candidato Fernando Haddad, do PT, com uma margem significativa de votos.

De acordo com os dados oficiais, o governador reeleito obteve 62,8% dos votos válidos, enquanto seu adversário alcançou 36,22%. O resultado foi celebrado em um evento que reuniu lideranças políticas e apoiadores, marcando o início de uma nova etapa para a administração estadual.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o governador enfatizou que pretende intensificar as entregas e fazer a diferença nos próximos quatro anos, utilizando a experiência acumulada no primeiro ciclo de seu governo para superar novos desafios.

Foco na continuidade e na construção de consensos

Durante seu discurso de vitória, Tarcísio de Freitas destacou a importância de sua base de apoio, que incluiu prefeitos de diversas cidades paulistas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. O governador afirmou que a construção de uma aliança baseada em propósitos claros foi o diferencial da campanha.

Segundo o governador, o projeto político conseguiu estabelecer consensos em um cenário nacional de polarização. Ele ressaltou que a aliança por projeto foi essencial para dialogar com a população e apresentar soluções para problemas estruturais que afetam o estado de São Paulo diariamente.

Desafios enfrentados e metas para o futuro

O governador relembrou ações que marcaram o início de sua gestão, citando como exemplos de coragem política o enfrentamento de questões complexas, como a situação na Cracolândia, a conclusão de trechos do Rodoanel e o avanço nas obras da Linha 6 do Metrô, que são vitais para a mobilidade urbana.

Para o próximo mandato, o foco é manter a conexão com o futuro, priorizando áreas estratégicas como a qualificação profissional, o suporte às mulheres e o apoio às mães atípicas. Tarcísio garantiu que sua gestão continuará trabalhando para retribuir a confiança depositada pelos eleitores paulistas.

Recorde na redemocratização e compromisso renovado

Tarcísio ressaltou que a votação expressiva que recebeu representa a maior marca da história na era da redemocratização. O governador descreveu o estado de São Paulo como um local generoso, que o acolheu e permitiu a implementação de uma agenda focada em resultados práticos para a sociedade.

Ele reforçou que o dia da eleição serviu como um momento para renovar compromissos com a população. O governador declarou que sua equipe está preparada para percorrer o caminho dos próximos quatro anos com o objetivo de entregar resultados ainda mais expressivos do que os alcançados anteriormente.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a reeleição

Qual foi a porcentagem de votos obtida por Tarcísio de Freitas?

O governador reeleito obteve 62,8% dos votos válidos no primeiro turno.

Quem foi o principal concorrente na disputa eleitoral?

O principal adversário foi Fernando Haddad, candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que recebeu 36,22% dos votos.

Quais ações do governo foram citadas como conquistas?

Tarcísio destacou o enfrentamento à Cracolândia, a entrega de trechos do Rodoanel e o avanço na Linha 6 do Metrô.

Quais são as prioridades para o próximo mandato?

O governo pretende focar em profissões do futuro, jovens, mulheres e mães atípicas, além de dar continuidade aos projetos de infraestrutura.

Quem esteve presente no discurso de vitória do governador?

O evento contou com a presença de apoiadores, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente do Republicanos, Marcos Pereira.