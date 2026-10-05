Caminhos da Reportagem destaca a trajetória do futebol feminino no Brasil antes da Copa do Mundo de 2027

O programa Caminhos da Reportagem desta segunda-feira explora a história, os desafios e o futuro do futebol feminino no Brasil, preparando o país para sediar a Copa do Mundo em 2027.

O Brasil se prepara para um marco histórico, pois em junho de 2027, oito cidades brasileiras receberão a primeira edição de uma Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul. O evento contará com a participação de 32 seleções de todo o planeta, trazendo um novo olhar para a modalidade.

Apesar do otimismo, o cenário revela que ainda há barreiras a serem superadas, como o machismo e o preconceito. A trajetória das atletas é marcada por superação, saindo de um período de proibição legal entre as décadas de 1940 e 1980 para a profissionalização atual, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A evolução histórica e o legado das pioneiras

Já Márcia Honório, pioneira na seleção Brasileiro, relembra a emoção de vestir a camisa do país. O programa destaca que, embora o cenário tenha mudado, a falta de espaços de treinamento e competições de várzea para meninas ainda é uma realidade.

A força do coletivo no futebol feminino

A jornalista Milly Lacombe reforça que a principal mudança no esporte é a consciência de classe. Para ela, a luta pela emancipação feminina é indissociável da luta pelo futebol feminino, criando uma história de amor e união que diferencia a modalidade. Esse sentimento de grupo é visto como um pilar essencial para o desenvolvimento futuro.

O programa também ouviu Lu Leal, treinadora de times de várzea, que expressa o desejo de que as novas gerações encontrem um Caminhos mais aberto. O objetivo é que as atletas tenham oportunidades reais de carreira, ganhando o reconhecimento que merecem dentro e fora das quatro linhas.

Serviço: Onde assistir ao especial

O Caminhos da Reportagem intitulado Elas em campo: futebol, paixão e resiliência será exibido nesta segunda-feira (5), às 23h, na TV Brasil. O tema voltará a ser debatido no próximo mês em uma nova edição que focará nas condições de trabalho e nas possibilidades de carreira para jovens atletas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quando o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina? O evento está previsto para ocorrer em junho de 2027, com jogos em oito cidades brasileiras.

O futebol feminino foi proibido no Brasil? Sim, entre os anos de 1940 e meados de 1980, a prática do esporte por mulheres era proibida por lei sob a justificativa de proteção à saúde física.

Quantas seleções participarão da Copa de 2027? A competição reunirá 32 seleções de diversos países do mundo.

Quem são as personagens que participam do programa? O especial conta com depoimentos de atletas como Formiga, Márcia Honório, a jornalista Milly Lacombe e a treinadora Lu Leal.

Qual o foco do próximo programa sobre o tema? O próximo especial abordará as condições do futebol feminino como profissão e as oportunidades de carreira para jovens mulheres.