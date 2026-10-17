Reitor da PUC-PR morre atingido por peça de acrílico arrancada por ventos nos EUA

Rogério Renato Mateucci, 55 anos, foi atingido durante visita a Taliesin West, em Scottsdale (Arizona); polícia trata o caso como acidente relacionado às condições climáticas.

O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos, morreu na tarde de sexta-feira (16) após ser atingido na cabeça por um objeto de acrílico levado pelo vento nos Estados Unidos.

O incidente ocorreu durante uma visita guiada à propriedade Taliesin West, em Scottsdale (Arizona). Equipes de socorro foram acionadas, mas Mateucci morreu no local, segundo a polícia de Scottsdale.

Acidente e investigação

De acordo com a polícia local, o material de acrílico foi arrancado de um telhado por ventos fortes e atingiu Mateucci enquanto ele estava acompanhado de outras pessoas na visita. Investigadores e peritos compareceram ao local para apurar as circunstâncias do caso.

Conforme a nota policial citada pela reportagem, não há suspeita de crime; a ocorrência está sendo tratada como um acidente relacionado às condições climáticas. A investigação ainda não foi concluída.

Quem era Rogério Renato Mateucci

Nascido em 1971 em Americana (SP), Mateucci ingressou no Instituto Marista em 1992 e professou os votos perpétuos em 1997, tornando-se Irmão Marista. Formado em Pedagogia, era mestre e doutor em liderança educacional pela Fordham University, nos Estados Unidos.

Ao longo da carreira, dirigiu o Colégio Marista de Londrina e ocupou cargos de liderança na PUC-PR, incluindo a Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão. Estava à frente da reitoria desde 2022 e havia sido reconduzido ao cargo em dezembro de 2025 para o mandato de 2026 a 2029. Também integrava o Conselho Provincial da PMBCS e o Conselho Superior da ANEC.

Reações e medidas na universidade

O governador do Paraná, Ratinho Junior, lamentou a morte e se solidarizou com a família. “Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do reitor da PUCPR, Irmão Rogério Renato Mateucci. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda a comunidade da PUCPR. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”, afirmou.

As aulas nos campi de Curitiba, Londrina e Toledo da universidade foram canceladas no sábado (17) e na segunda-feira (19). O expediente também foi suspenso nesses locais.